上海银行业青年“送金融知识进校园”-大学生亟需补金融理财课

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

伴随着上海高校开学季的到来，近日，由上海银监局、上海市教育委员会、共青团上海市委员会三方联合主办的2018-2019学年度上海银行业青年“送金融知识进校园”活动全面拉开帷幕。35家在沪中资商业银行与全市62所高校携手合作，围绕“提升金融知识普及质效”总体目标，进一步整合各方资源、创新活动形式、丰富宣传内容，积极向广大高校入学新生群体宣传普及金融知识，教育和引导学生进一步增强网络金融安全意识和自我保护意识，理性消费、珍视信用，主动防范金融风险。

大学生警惕不良校园贷

此前，不少大学校园里充斥校园贷，大学生上当受骗现象屡屡发生。有调查机构针对大学生校园借贷现状与认知开展调查，结果显示：近四成受访者使用过校园借贷产品，其中逾五成受访者主要用于改善物质生活；逾七成受访者听过校园“裸贷”事件，受访者认为大学生应为自己的行为负首要责任；逾六成受访者不清楚借贷的金融风险和法律风险，九成受访者不清楚高利贷的判定标准。

针对近期部分网络借贷平台为逃避监管，改头换面通过“回租贷”等形式，继续面向在校学生开展贷款业务等严重威胁学生权益、危害校园安全情况的出现，教育部办公厅日前下发通知，要求各地各高校利用秋季开学前后一段时间，集中开展校园不良网贷风险警示教育工作。

通知强调，要切实提高风险防范能力，不断完善预警防控机制。要增强防范意识，培养理性消费观，提升法律素养，将防范校园不良网贷作为学生日常教育的重要内容，提高学生对不良网贷的甄别抵制能力，引导学生培养勤俭节约意识，学会运用法律武器保护自身合法权益。要完善预警机制、监测机制和处理机制，利用校园网站、校园广播、“两微一端”等多种形式、多种渠道全方位向学生发布有关校园不良网贷的最新预警提示信息，密切关注校园网贷业务传播途径，定期开展校园不良网贷的摸底排查，切实维护学生合法权益，消除安全风险隐患，保障校园安全。

银行送金融知识进校园

针对大学生金融理财知识匮乏，人民银行等金融监管机构也组织金融知识进校园。9月21日上午，人民银行上海总部、上海银监局、上海保监局、上海市网信办在复旦大学联合开展了“金融知识校园行”活动。活动围绕“开展金融素养教育”、“防范非法金融活动”、“远离校园不良网络借贷”和“争做金融好网民”等主题，以金融知识宣讲、情景小品表演和金融消费纠纷案例分享等适合青年学生的活动为载体，向学生普及金融基础知识，增强学生风险防范意识和自我保护意识，引导其树立正确的消费观念，远离非法金融活动。一位复旦大学毕业的建设银行上海市分行员工现身说法，向学弟学妹们宣讲防范电信诈骗、珍惜个人信用等相关内容。上海市保险同业公会、上海市金融消费纠纷调解中心的老师也给广大学生带来了精彩的金融知识宣讲和案例分享。

此外，2018-2019学年度期间，在沪各银行和高校将持续以学生群体喜闻乐见的形式，针对不同年级学生开展主题特色鲜明、针对性强、层次分明、点面结合的线上线下宣传教育活动。如招商银行上海分行工作人员近日走进华师大附属东昌中学，与学生面对面，举办了一场内容丰富、形式活泼的反假货币知识宣传活动。

活动过程中，招行上海分行的员工为在场的每一位同学准备了人民币纸币实物作为“教具”，由人民币发展史开篇，采取体验式互动讲授方式，向该校学生介绍了2015年版100元人民币的主要防伪特征，演示了“一看、二摸、三听、四测”反假鉴伪法，图文并茂地讲解了假币骗术的主要场景、假币骗子的惯用伎俩以及相应的防骗技巧。讲授的同时，穿插了看图讲故事、货币小知识有奖问答等环节，激发了同学们极大的兴趣，宣传现场气氛非常活跃。

受众学生近10万人次

据悉，自2017年“送金融知识进校园”活动全面启动以来，在沪各中资商业银行和高校秉持结对高校全覆盖、活动年级全覆盖、大一新生全覆盖的“三个全覆盖”原则，以金融大讲堂、金融辩论赛和金融论坛等为主要活动载体，合作开展了内容丰富、形式多样的宣教活动，营造了良好的活动氛围，有效提升了大学生的金融知识素养。同时，上海银行、中银消费金融公司作为两家首批试点机构，与全国教育系统综合性互联网平台“易班网”正式签署了校园金融服务框架合作协议，共同推动合规金融服务走进校园，实现金融知识宣传与校园金融产品“双落地”，主动为学生创造一个诚信、安全、理性、和谐的校园金融环境。截至目前，在沪各银行与结对高校已累计开展各类送金融知识进校园活动72场，受众学生人数近10万人次，覆盖辖内全部高校，受到了在校师生的广泛好评。