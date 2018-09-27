中国男篮集训红蓝队合并 篮协拟聘李楠任主教练-“小李飞刀”为何更受青睐

见习记者 吴文俊

9月26日，中国篮球协会发布官方公告，中国男篮集训红蓝队模式告一段落，篮协拟聘任李楠担任新一届中国男篮主教练，原蓝队主教练杜锋则将回到广东男篮俱乐部继续执教。

中国篮球协会在这份公告中写道，中国男篮总领队匡鲁彬根据国家队主教练岗位需求，有针对性地介绍了两位主教练一年多来的带队情况。之后评估组对两位主教练的业务能力、管理能力、职业素养、思维理念、带队风格等进行了全面充分、细致审慎的评估，最终提出拟聘任相对更适合岗位需求的李楠担任合并之后的中国男篮主教练。在经中国篮协主席办公会审议后，上报国家体育总局。

至此，从2017年实行的双国家队政策正式告一段落，中国男篮红蓝集训队合并后的教练人选的悬念也就此揭晓，刚刚率队在雅加达亚运会夺得冠军的李楠当选新一任中国男篮国家队主教练。

在两个联赛休赛期以及联赛间歇期中，红蓝两队分别进行了大量的热身赛和正式比赛。红队由李楠率队，蓝队则由杜锋执掌，红队从2017年6月至今2018年9月，一共出战了27场正式比赛，取得了19胜8负的战绩，总体胜率为70.4%。男篮蓝队则一共出战了37场比赛，战绩为24胜13负，总体胜率为64.7%。

除了一些热身赛外，红蓝两支集训队分别经受过洲际大赛的考验。2017年男篮亚洲杯，中国男篮蓝队仅以第五名成绩结束征程，创下平2013年的中国男篮亚洲杯历史最差战绩。然而，在前不久的雅加达亚运会上，中国男篮红队五战全胜，时隔8年重新站上了亚洲冠军的领奖台。

尽管中国篮协官员一再表示，男篮红蓝队的比赛战绩不会直接影响最终的选帅，两位主帅也并非竞争关系，但即便抛开队伍战绩不看，李楠所率领的红队也确实给球迷们留下了更为深刻的印象，最终走上国家队帅位算得上是众望所归。

从球员使用来说，李楠的红队重在使用新人，阿不都沙拉木、赵睿、孙铭徽等年轻小将在红队中扮演了重要角色，这些在CBA联赛中难有太多机会的小将在国家队的比赛中担当重任，这是李楠在执教中的收获。而反观杜锋的核心阵容，周鹏、郭艾伦、韩德君等联赛名将依然是蓝队的核心，而于德豪、胡金秋虽然得到重用，但似乎在杜锋的战术中显得有些不适应。

下一阶段，中国男篮将正式完成合并，红蓝集训队中的绝对核心们将无悬念入选，而除去这9至10人的固定名额外，剩下的名额极有可能留给红队的这些潜力新星，这对于李楠而言，使用起来也会更为熟悉。李楠将率领集结重组的中国男篮国家队征战11月底举行的男篮世界杯亚预赛第二阶段比赛，而原中国男篮蓝队教练杜锋正式返回广东男篮，并担任球队主教练职务，新赛季他将率领广东男篮征战CBA联赛。