周末战富力，看申花能否“止跌企稳”

晨报记者 甘 慧

中超联赛下半阶段，绿地申花队并没有迎来期待中的爆发，球队状态的持续低迷，使得排名不断下滑，有球迷甚至喊出了为保级而战。的确，申花目前必须尽快拿足保级需要的分数，确保万无一失。本周末，申花将在主场迎来广州富力，这场比赛应该是申花止跌企稳的好机会。

进球少，失球多，怎么办

单看联赛下半程的积分榜，申花1胜2平5负积5分，仅仅比河南建业多1分，排名倒数第二。申花的问题出在哪？看一下具体的数据，申花在下半程的8场比赛中进9球，失16球。场均进球在1个左右，失球达两个之多。横向对比一下，申花的进球数仅比河南建业、重庆斯威和天津权健多一点。

无法取得更多的进球，进攻出现问题，这在很大程度上影响到了申花近一阶段的战绩。现在的中超，进攻基本上都交给外援。恒大下半赛季能够奋起直追，场均进球数高达3球以上，跟塔利斯卡的加盟，保利尼奥的回归有着直接的关系。塔利斯卡在加盟恒大后的12场比赛中打入14球，效率之高令人惊叹。相比于恒大、国安、上港等队的外援，申花的外援就要逊色不少。目前，申花的4名外援都是打入4球，这样的数据，很难将球队带上一个高度。

丢球数方面，申花的16粒失球在中超16支球队中仅次于建业和富力，而防守在一定程度上决定了一支球队的成绩底线。去年足协杯能够战胜整体实力强于自己的上港，申花同样还是靠防守。

抢分大战从战富力开始

输给大连一方之后，申花7胜6平10负，进32球失42球，积27分。尽管距离排名第7的广州富力只差了2分，比排名第6的河北华夏幸福少了5分，但球队跟保级球队的积分差距也在缩小。目前，排名倒数第2的河南建业积19分，比申花少8分；排名倒数第3的重庆斯威积21分，比申花少6分。在联赛还剩7轮的情况下，这个积分差距并不保险。按照这几年的经验以及本赛季的情况，30分到32分应该是保级的分数线。也就是说，申花如果能够赢下两场比赛，那基本就安全了。

余下的7轮比赛申花还有4主3客，主场多一个，这是相对比较有利的因素。4个主场比赛，申花分别对阵的是富力、权健、建业和鲁能；3个客场比赛，对手分别是斯威、泰达和国安。

这7场比赛，对阵建业、斯威和国安无疑是最为困难的比赛。前两队要为保级而战，而国安则有夺冠的希望。当然，如果能够战胜两支保级球队，那申花就可以把自己置于更为安全的位置。

主场对阵富力和权健的比赛都应该是力争拿分。在本周末申花战富力之前，富力周中还有一场足协杯的比赛，这对他们的体能是一种消耗。权健方面，在维特塞尔回归欧洲主流联赛，莫德斯特出走之后，权健仅剩下帕托一名非亚外外援，队伍的实力受到较大的影响。

在剩余的比赛中，申花还要力争客场的胜利。本赛季联赛前两个客场接连战胜贵州恒丰与北京人和之后，申花就再也没有在客场拿到过3分，至今已经10个客场未尝胜绩。