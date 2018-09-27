公益体彩-AC米兰客场首胜

晨报记者 孙俊毅

本周四被列入中国体育彩票足球竞彩项目的赛事意甲、西甲等。

周四002意甲 28日01:00

费拉拉vs萨索洛

费拉拉前5轮比赛非胜即负，其中两个主场全胜，分别是1比0胜帕尔马，2比 0胜亚特兰大，客场1胜2负；萨索洛前3个主场同样保持全胜，但客场1负 1平，1比2输给尤文，2比2战平卡利亚里。上赛季费拉拉主场0比1不敌萨索洛。主流机构对本场开平手，虽然费拉拉主场两连胜，但相对而言萨索洛表现更稳定，上一个客场输给尤文图斯，控球率（57%）甚至都占优，建议彩票重点考虑客队不败。

竞彩让球推荐：

费拉拉（-1）VS萨索洛 负

周四010意甲 28日03:00

恩波利vs AC米兰

恩波利上轮1比3不敌萨索洛，主力中场扎伊茨被红牌罚下，本轮停赛。自首轮击败卡利亚里后，恩波利接下来四轮3负1平，状态低迷。AC米兰上轮2比2战平亚特兰大，收获两连平，前两个客场不敌那不勒斯、战平卡利亚里，本赛季客场还未有胜绩。主流机构对本场开客让半一中低水，是近几个米兰客场对阵恩波利的最深盘口，客胜概率大。

竞彩胜平负推荐：

恩波利vsAC米兰 负

周四012西甲 28日04:00

赫罗纳vs贝蒂斯

赫罗纳近3轮表现非常出色，上一轮在客场2比2逼平巴萨，之前3比2击败塞尔塔、1比0小胜比利亚雷亚尔。贝蒂斯上轮2比2战平毕尔巴鄂，加上欧联杯赛事，球队取得三连平。贝蒂斯前五轮联赛只打入3球，是西甲进球第二少的球队。主流机构对本场开平手盘，对比赫罗纳上一个主场让塞尔塔平半，此番机构对赫罗纳信心相对不足，可搏贝蒂斯不败。

竞彩让球推荐：

赫罗纳（-1）vs贝蒂斯 负