比《见字如面》更立体的《一本好书》来了-演活一本书，还要让观众想读一本书

晨报记者 曾索狄

专题片回顾介绍、学者分析讲解、名人朗读片段……过去的读书节目，大都用的是同样的套路。由曾打造《中国汉字听写大会》《见字如面》等佳作的实力文化操刀并将于10月在腾讯视频、江苏卫视登场的大型场景式读书节目《一本好书》，或将带来不一样的面貌。节目中，观众将跟随赵立新、王劲松、王洛勇、潘虹等实力演员，通过“演”的方式更立体地走进书的世界。

日前，《一本好书》在北京举行媒体见面会，总导演关正文透露，这档节目已研发了两年多，连当初的《见字如面》也是它的副产品。而选择用影视化呈现一本书，是为了让图书更生动化，激发观众变成读者，“要知道，读书不是少数人的事”。

影视改编“抛砖引玉”

做一档真正的读书节目，是有过二十年文学编辑经历又深耕电视行业的总导演关正文的梦想。他坦言：“过去的（读书）节目更多建立在专家解读和推荐的基础上，但专业的视角和普通阅读的需求可能不太一致。”

什么样的节目形态才更接近普通大众的阅读需求？在思考的过程中，《见字如面》成了关正文和团队的意外之喜。也是这次尝试，让关正文更加坚定，可以用影视化的手法，用表演的方式来诠释一本书。

记者看片后发现，这种尝试的确新鲜：12本书，搭配12种360度沉浸式的舞台化场景，《一本好书》通过舞台戏剧、片段朗读、影像图文插播等手段，呈现书中的情节冲突、人物性格、优美语言。比如，为了还原毛姆的小说《月亮与六便士》，节目组将书中男主人公斯特里克兰德在英国的家和在巴黎流浪的小酒馆搬上了舞台，演员赵立新则以表演者、讲述者的双重身份，带领观众快速进入作品——观众不必等待漫长的剧情铺垫，戏剧化部分只展现关键场景。

节目中，一本书的内容并不会完全被搬上荧屏。“没有任何人可以代替别人读书，我们在节目中不断提示大家，如果发现自己对这本书有了兴趣，赶紧看原著。在我看来，所谓影视化的努力，就是把一个好内容尽可能通俗化、生动化的努力。如果这个努力能激发观众变成读者，我们的目的就达到了。”关正文如是说。

找到对今天有价值的书

《见字如面》大受好评的原因，在于其发掘了很多经典且独具价值的书信。据关正文形容，此次《一本好书》同样是站在巨人的肩膀上，希望能在浩瀚书海中找到提供新鲜认知、激发独立思考的书籍，“我们主要挑选的是近四十年来，对人类文明进程实际有效的好书，无论新旧。”

为此，节目组搜集了世界各大图书馆、大学的推荐书目，找到了一系列公认的推荐书目，并从中筛选更能适应场景化、影视化呈现的作品。从目前曝光的书目来看，除了聚焦现实与理想关系的小说《月亮与六便士》，《一本好书》还挑中了科幻大作《三体》、史学著作《万历十五年》以及基于真实故事的《查令十字街84号》。

在改编过程中，关正文最关心的是能否尊重原著、忠实原著。为此，他不仅亲自审定，还将脚本交由作者本人把关。其中，《三体》的节目脚本就得到了作者刘慈欣的赞赏。关正文认为，无论是小说还是史学著作，改编最关键的都是对“人”的挖掘，“这是所有读者最可以借鉴的样本”。

至于如何应对影视化、场景化过程中“一千个读者心中有一千个哈姆雷特”的问题，关正文笑言，他更担心的是“一千个人里只有一个人读《哈姆雷特》”，所以会在忠实原著的基础上，不遗余力地进行大众化的尝试，“《万历十五年》的销量有百万级别，但视频节目传播的基数起码是三千万以上，读过这本书的人可能只占我们传播覆盖量的十分之一。我们更希望视频覆盖到的庞大群体，能真正接触到一本好书的信息，能有兴趣去读一本书。”

表演兼顾影视和舞台

经典佳作，无疑为《一本好书》提供了很高的起点。但要真正抓住观众，艺术家们的表演至关重要。关正文透露，无论是赵立新、王劲松、王洛勇、潘虹还是脱口秀演员出身的王自健，这些参与《一本好书》的艺术家原本就是阅读量甚广的好书之人，他们对演绎的书籍也有很深刻的理解和积累。

事实上，改编大纲基本完成后，节目组留给嘉宾们的排练、录制时间非常紧。让关正文感动的是，演员们不仅全情投入，还往往是一气呵成，“现场呈现给观众时，特别流畅优美，可见艺术家的付出和前期准备的充分。”

至于表演的尺度把握，关正文说，节目最需要的是介于影视和现场话剧之间的表演，这给演员提出了很高的要求，“比如在《月亮和六便士》中，虽然赵立新和黄维德也有非常酣畅淋漓的对手戏，但绝大部分的台词并不适合用话剧腔来演绎。好在他们都用自己表演的修养找到了特别准的节奏。”