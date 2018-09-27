开心麻花新片《李茶的姑妈》国庆档上映，“真假姑妈”上演爆笑情缘-善良纯朴最靠谱 “感情跟钱没关系”

晨报记者 陆乙尔

电影《西虹市首富》喜夺暑期档票房亚军还近在眼前，开心麻花的又一部新片即将征战国庆档——《李茶的姑妈》即将于9月30日上映。日前，该片在上海等地举行了提前看片会，除了惯例的笑点连连，影片对于“爱情是否需要门当户对”等话题的探讨也引起了观众的思考。

电影版 比舞台剧更有表现力

《李茶的姑妈》中，李茶（宋阳饰）是个穷小子，姑妈（卢靖姗饰）却是全球女首富，自打李茶出生后二人未曾谋面。巧合下，男员工黄沧海（黄才伦饰）被误认为姑妈，为了各自的利益，黄沧海、李茶连同梁杰瑞（艾伦饰）三个人将计就计组团假扮姑妈，正当众人纷纷讨好这位假姑妈时，神秘的真姑妈现身了，一连串的爆笑故事也发生了……

该片和《羞羞的铁拳》《夏洛特烦恼》一样，都是改编自开心麻花当年最卖座的舞台剧。作为舞台剧版《李茶的姑妈》导演兼编剧，之前又有多部口碑票房双赢的改编作品，吴昱翰此次执导电影版压力不小，他坦言在和编剧写电影剧本时，节奏和细节上有了很大的调整，“比如说有一场迎接姑妈的戏，在舞台上没法用非常细致的方式营造出热烈迎接的效果，但是电影就能达到这个效果，我们可以找大量舞蹈演员，镜头上去给出一些漂亮的画面。”

吴昱翰也特别注意人物塑造上的尺度把握，“让人物往更美好正直的方向上走”，因此，片中还有许多大家平时会遇到的难题，比如职场的困惑，比如在物质条件相差悬殊爱情中的抉择，或是面对贫富悬殊亲戚的态度，“不高攀、不嫌弃，经济上可以不富有，但尊严不能破产。”

男主角 男扮女装的度难把握

电影中，在错位的性别和身份下，黄才伦饰演的黄沧海给观众带来了最多的笑点。和《羞羞的铁拳》艾伦换身真正做女人不同，黄才伦是“假扮女人”，要在“小职员”和“富姑妈”两个不同角色之间不停切换，种种穿帮桥段让人捧腹。

在吴昱翰看来，这个角色很像一只打不死的小强，“他是一个loser，但他又非常要求上进，却时运不佳。”他对黄才伦的表演很满意，“我觉得他没有刻意去为了演一个女人而演一个女人，我一开始最担心的就是演女人大家难受，但看了后我觉得不难受，没有那种特别怪的感觉。”

从舞台剧到电影，黄才伦与黄沧海结下了不解之缘。在他眼里，这个角色就是大家身边善良的普通人，“他们都在辛苦工作，但他们也乐此不疲，不绝望，不放弃。黄沧海也有一些小心思，也想占小便宜，也会做一夜暴富的梦，大家都有这样的经历。”至于男扮女装，黄才伦花了很多心思，“有些东西你要演得不好那个包袱又出不来，就很矛盾，压力主要来自于这儿。”

老熟人 艾伦宋阳沈腾齐上阵

除了黄才伦，开心麻花的老熟人——《羞羞的铁拳》主演艾伦和导演宋阳在影片里的角色也“笑果十足”。他俩一个是破产富二代，一个想娶富二代，为了各自的利益怂恿黄才伦假扮女人，只要三人凑在一起，抖包袱就没停过。

除了假姑妈三人组，“真姑妈”卢靖姗的表现也是一个惊喜。此次卢靖姗一反《战狼2》中冷静女医生的形象，出演了知性又偶尔古灵精怪的真姑妈莫妮卡。“这个角色年轻漂亮富有，人又很真挚，她最终真正想要的是一种很简单的状态，就是想要纯粹的生活和爱情，其实设定还蛮架空的。”

影片最终，黄沧海这个穷小子打动了莫妮卡，抱得美人归。在黄才伦看来，爱情的圆满靠的还是角色质朴善良的本质。“人与人之间的感情是一种最纯朴的碰撞，你要抛开所有的壳，钱、地位、出身、权力等等，电影里有句台词，‘我们之间好与不好跟钱有什么关系’。感情跟钱是没有关系的，这是我们提出的一个概念，我们没有说这就是对的，但这是我们的态度。”

除了这几位主演，《李茶的姑妈》里还能看到许多老朋友客串。比如沈腾饰演一个牧师，主持了一场别开生面的三人婚礼，常远饰演一位酒保，还有《驴得水》中的特派员、《羞羞的铁拳》里的秀念和大胡子弟子、《夏洛特烦恼》中拉着马冬梅钻小树林的社会哥等等。