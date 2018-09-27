李开复出版新书《A I·未来》-“人类真正发光的地方是创意和爱”

记者徐颖

晨报讯 李开复新书《A I·未来》日前在沪首发，由想象传媒和创新工场联合出品的40集短视频节目《AI·未来》也同步上线。《A I·未来》视频旨在让观众在碎片化时间里面最大程度地了解人工智能，满足对人工智能的好奇心与求知欲，揭开人工智能的神秘面纱。

作为人工智能领域的先锋人物，李开复对于人工智能有着自己独到的观点和看法。去年他以一本《人工智能》开启了讨论的大门，此次推出《A I·未来》，从基础的概念科普深入到行业、社会、未来的改变，“如果我们把眼光放得更远，看到50年以后，我相信我们看到的是两个巨大的觉醒。”

发布会上，李开复表示人工智能（A I）是时代的福音，它的发展会把人类从重复性工作中解放，让人们有时间思考什么是人以及人生的意义。其次，在人与人工智能的结合中，人工智能是工具，人是它的主人，人类有决定权。所以，在人类和人工智能未来的故事中，只有人类才能书写这个故事的结局。

李开复强调，在强大的人工智能技术之下，人类真正发光的地方是创意和爱，这是人类与人工智能相处过程中不能丧失的能力。李开复还就人工智能是否具备创造力、传统企业如何面对“A I”变革等问题分享了他的观点。人和“A I”如何互补走向和谐的未来？或许可以在《A I·未来》中找到答案。