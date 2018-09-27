习近平：装备制造业练好“内功”才能永立不败之地

来源： 新华网、新华社“新华视点”微博
26日上午，正在黑龙江齐齐哈尔考察的习近平总书记来到中车齐车集团有限公司，走进铁路货车试验研究中心，观看了正在进行的铁路货车疲劳与振动试验。据介绍，这个试验平台完全自主创新，整体技术水平世界领先，铁路货车在平台上试验20天，就能取得在线路上运行20多年的各种数据。习近平指出，装备制造业是国之重器，是实体经济的重要组成部分，要把握优势，乘势而为，做强做优做大。当前，国家正在推进高质量发展，建设“一带一路”，正是装备制造业大有可为之机，要继续练好“内功”，继续改革创新，确保永立不败之地、永远掌握主动权。（文字记者张晓松，摄影记者王晔）
单边主义逼着中国走自力更生之路。习近平说，这不是坏事
26日上午，正在黑龙江齐齐哈尔考察的习近平总书记来到中国一重集团，走进轧电制造厂车间、水压锻造车间，察看企业生产情况。习近平说，中国是有着近14亿人口、960万平方公里土地的大国，粮食要靠自己，实体经济要靠自己，制造业要靠自己。行百里路半九十，我们实现“两个一百年”目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。他勉励大家，要肩负起历史重任，制订好发展路线图，加强党的领导、班子建设，提高管理水平，调动各类人才创新创业积极性，把我们的事业越办越好。（文字记者张晓松，摄影记者鞠鹏、王晔、燕雁）