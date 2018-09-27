【新时代·幸福美丽新边疆】四十年深圳变迁：“奇迹之城”处处展现改革创新魅力

来源：光明网

光明网记者 张薇

在中国，只要提起这座城市，仿佛那些激动人心的历史瞬间就在眼前交织；只要提起这座城市，仿佛就能触摸到一个时代的脉搏。

这座城市就是深圳，它的勃兴，是中国40年改革开放的重要历史见证；它的勃兴，是符号，是历史，是开拓创新、敢闯敢试的精神写照。

站在改革开放四十年的时间点，日前启动的“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动广东行第一站就来到了深圳，来自中央及地方的30多家媒体记者深入走访，近距离感受最真实的“深圳速度”和“深圳奇迹”。

观众参观中国改革开放蛇口博物馆。张薇 摄

改革开放第一声春雷在这里响起

在中国改革开放史里，深圳蛇口具有至关重要的地位。

1979年1月31日，经中央批准，中国第一个外向型经济开发区——招商局蛇口工业区正式成立。1979年7月，蛇口轰然响起填海建港的开山炮。这声巨响震撼了中国，后来被誉为改革开放的“第一炮”。自此，“时间就是金钱，效率就是生命”的口号，以及“蛇口模式”响彻大江南北，影响了一个时代的中国。

走进坐落于深圳市蛇口海上世界片区的中国改革开放蛇口博物馆，历史和现实在这里交汇。

一纸蛇口客运码头往来香港的首班客船票据，一张招商局蛇口工业区图书馆的借阅证……一件件展品有温度地记录着历史的点滴，向人们诉说着这片土地发生的变化。

“这些老物件让人唏嘘，这是属于我们这一代人的记忆，让人重温几十年来在这里打拼的时光。”50多岁的冯先生是第二次带朋友来参观，他驻足在老物件展台前久久不肯挪步，感慨地对记者说。

一段惊心动魄的虚拟场景效果展示，再现了建港填海的“开山炮”率先在蛇口炸响的瞬间。来自上海的张女士告诉记者，“这样的视觉效果令人震撼”，让她更加深切体会到改革开放之于迈入新时代中国的意义。

中国改革开放蛇口博物馆里展示的老物件。张薇 摄

据博物馆相关负责人介绍，这里是由此前的蛇口改革开放博物馆升级改造而成，并面向公众重新开放，作为全国首家以改革开放为主题的历史博物馆，更名后的博物馆在展览形式与内容上都有全新提升，将以“潮”“创”“开”“闯”“势”为主线，集中展示蛇口40年筚路蓝缕、砥砺前行的改革发展历程。

博物馆在升级改造后，展览内容和展厅设计均有不同程度的优化，更加凸显强调党和国家提出改革开放政策，并设立蛇口工业区作为改革试点的时代背景与历史意义。

比如，改造后新增的1984年蛇口参与国庆游行花车场景，“时间就是金钱，效率就是生命”的口号就是在游花车时传遍全国。以及展厅环幕展映的《从“海上世界”到“一带一路”》影片，让观众沿着“一带一路”看“蛇口模式”走出去，在世界各地港口和重要城市成功复制。

博物馆里，随处可感的是人的力量。在“袁庚”人物展，其“掀天揭地，方显男儿胆识”的自况，还原了一位中国改革开放“尖兵”一生之写照；还有历届党和国家领导人视察蛇口工业区留下的时代印记，曾于不同阶段在蛇口生活和工作的普通人的日常点滴……他们的光影在展厅里交汇，记载了历史的车轮在这块热土上留下的轨迹。

客家古村落变身特色小镇“样本”

如果说蛇口博物馆为这座城市留下了历史深厚的印记，那么位于深圳龙岗的甘坑新镇，则为这里又增添了一抹活泼的亮色。

当记者一行来到甘坑客家小镇时，尽管是工作日，这里的游客依然很多。

依山傍水、草木葱茏、青砖灰瓦，是记者对小镇的初印象。谁曾想，这里曾是客家人聚居地。小镇里有历经120余年沧桑的南香楼，有建于雍正年间的状元府，一砖一木与几百年的客家老屋一道，形成了独特的客家文化载体。

而如今，经过创新升级，小镇既保留了传统，又多了与现实生活连接的模式。

据深圳华侨城文创投资有限公司助理总经理郭镪介绍，挖掘和开发特色IP，推动文化创意产业，是小镇发展的关键。

沿着小镇一路走来，经常可以看到一个头戴传统客家凉帽的可爱女孩形象。郭镪告诉记者，这个女孩的名字就叫“小凉帽”，是小凉帽系列IP的主体形象。系列的配套IP形象还有“阿妹”“铛铛狗”和“凉凉猫”。

郭镪介绍客家凉帽。张薇 摄

客家凉帽，是一种辨识度非常高的特色民俗文化。过去，甘坑小镇就有凉帽村，八十年代出口的凉帽占据全球八成份额。随着布料成本下降，雨伞与空调的普及，凉帽逐渐成为历史一景，被列为广东省第五批非物质文物遗产，将客家凉帽与温柔纯情的客家姑娘结合，亲切、萌态的形象代言甘坑，也让小镇发展有了更多可能。

在甘坑客家小镇的火车站内，总建筑面积约2000平米的V谷乐园前，许多小朋友在排队体验VR影片《小凉帽之白鹭归来》。作为中国首批原创主题VR乐园，V谷乐园以原创的小凉帽IP故事为核心内容，让参观者可以在独立的单体建筑中实现虚拟现实世界畅玩、体验亲子互动娱乐、学习科普知识等。

新一代小凉帽姐妹。中国日报网记者 潘一侨摄

甘坑小镇里的小凉帽主题乐园。国际在线记者张倩楠 摄

小凉帽农场上，深圳市宝安区下十围小学四年六班的同学们正在老师的带领下，在农场体验采摘的乐趣。“我们是上午来的，在这里要呆一整天，我很喜欢这里！”一名小学生说。记者发现，除了菜地，这里还有秧田，池塘等，参观者还可以体验插秧、捉泥鳅等农家乐趣。此外，小凉帽主题酒店、小凉帽国际绘本馆等，也吸引了众多目光，并延伸出国际绘本大赛等一系列文化衍生品。

在深圳华侨城文创投资有限公司助理总经理郭镪看来，传统客家文化是无尽的宝藏，正是文化创新，将深厚的文化，变成大众能看得见、看得懂的内容，也让古老的客家村落，与现代人的生活发生了联系。

昔日小渔村蜕变生态都市社区

改革创新的魅力，在深圳坝光的变化上体现得更为具象。

“我是第一批搬进坝光社区（安置区）的村民，以前的工作都是‘上船下海’，去医院看病坐车要20多分钟。现在搬进来之后交通也方便了，生活水平也提高了，在家门口就可以看病检查。”今年正好40岁的坝光社区村民何伟锋说。

坝光原址位于大鹏半岛东北部大亚湾畔，东南毗邻大鹏湾，北部与惠州大亚湾开发区接壤。由于地处偏僻，交通不便，改革开放30多年来，没有一家工业企业进驻坝光，居民们以打鱼、种菜为生，产业结构十分单一，这造成了坝光集体经济薄弱、居民收入很低的状况。

为了改变这种状况，2007年坝光实现了整体搬迁，以促进区域经济发展，提升坝光居民生活水平。在政府主导之下，坝光居民积极配合，目前已完成98%的坝光整体搬迁工作。

坝光社区党委书记林吉祥用“洗脚上岸”生动形容当时的情形。据他介绍，搬迁后，坝光社区居民集体收入和就业率大大提高。现有物业约9万平方米，2016年，集体经济收益约1100万元，人均分红4733元。目前，坝光社区工作站总建筑面积1.8万㎡，综合楼功能齐全，配套完善，内设有社区服务中心、社区活动中心、社康服务中心、拆迁安置展厅、商场、邮电局、银行等，是集办公、商业、医疗、文化教育、休闲娱乐为一体的综合服务设施。如今，坝光社区700余户原居民不仅改变了居住环境，家家户户也从此进入小康社会。

坝光社区（安置区）村民何伟锋接受记者们采访。张国勤 摄

“我现在的房子是170平，就在那边，非常方便。”何伟锋指着整齐划一、环境优美的高层小区楼房对记者说。

记者在小区里看到，健身设施、分类垃圾点等一应俱全，绿树成荫，鲜花盛开，与一般的生态都市社类似，甚至在智能化等方面更优。

此外，社区的教育、医疗等方面配套设施也都日渐完备。社区南面的人大附中深圳学校，包含九年一贯部和高中部两个校区。深圳市大鹏新区医疗健康集团也于去年进驻社区，为社区居民带来更加方便的健康服务。

而在坝光旧址，深圳国际生物谷坝光核心启动区的改造正如火如荼地进行。2013年，深圳市政府明确以坝光为核心启动区建设深圳国际生物谷，形成“西有前海、东有坝光”的双引擎驱动发展格局。包括坝光在内的9.51平方公里区域，成功纳入“国家自主创新示范区”范围，未来，这里将探索低成本、低冲击、低碳绿色的新型开放模式，打造深圳未来城市开发建设的新样本。

坝光社区（安置区）环境优美。张薇 摄

英国《经济学人》曾评价：“改革开放近40年，中国最引人瞩目的实践是经济特区。全世界超过4000个经济特区，头号成功典范莫过于‘深圳奇迹’。”

走进深圳的基层、乡村、企业，会更加理解奇迹带来的巨大变化。

中国改革开放蛇口博物馆里，记录着先辈在热土上挥洒的汗水，以及奇迹背后勤劳的智慧、改革创新的精神；

甘坑客家小镇的落成，突破了特色小镇同质化的迷局，逐渐成为“旅游+文化+城镇化”的示范点，走出了自己的独特发展之路，也有望为其他城市及地区提供参考；

坝光社区里，何伟锋这样的居民们闲暇时可以阅读，还可以打乒乓球，学有所教、病有所医，很方便去到市里，休息时经常去香港转转，昔日渔民乐享小康生活。

如今，行驶在深圳街头，摩天高楼鳞次栉比，城市环境优美舒适，风驰电掣的高铁连接香港……岁月变迁，沧海桑田，深圳在改革开放的大道上依然闯劲十足，阔步向前。