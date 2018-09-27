【新时代·幸福美丽新边疆】 当传统遇见未来 甘坑新镇聚力打造全球客家文化聚集地

作者：潘一侨 来源：中国日报网



甘坑客家小镇的状元府。（摄影：潘一侨）

中国日报网9月26日电（记者 潘一侨） 9月26日，由中央网信办网络新闻信息传播局主办，中共广东省委宣传部、省委网信办承办的“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动广东行在深圳正式启动。启动仪式后，23家中央和省级主要网络媒体的记者、编辑驱车1个多小时，来到此次采访的第一站：甘坑客家小镇。

保护客家文化 引领村民致富



深圳华侨城文创投资有限公司助理总经理郭镪（左三）正在介绍小镇的情况。（摄影：潘一侨）

甘坑客家小镇原来是客家人的聚居地，是一个拥有三百多年历史的古老村庄，从古至今以凉帽闻名中外。这里古建众多，依山傍水，房连巷通，错落有致，犹如画卷。

华侨城甘坑新镇以建设“新型城镇化的国家级标杆”为目标，创建文化、生态、科技、旅游四位一体，致力于打造六张国家级名片，即：国家级生态保护与建设示范区，国家5A级旅游景区，国家级新兴产业示范区，中国历史文化名镇，全国重点特色小镇，成为蜚声国外的“中国文创第一小镇”。

深圳华侨城文创投资有限公司助理总经理郭镪表示，甘坑客家小镇的落成，刺激了甘坑及周边地区的消费，提高了甘坑村民的生活水平。同时甘坑客家小镇已逐渐成为“旅游+文化+城镇化”的示范点，有望成为其他城市及地区的参考范例。

展示客家文化 打造全球客家人灵魂之地



南香楼（摄影：潘一侨）

客家人，又称客家民系，是中国广东、福建、江西等地的汉族民系，是世界上分布范围广阔、影响深远的民系之一。客家的源流始于秦征岭南融百越时期，历魏、晋、南北朝、唐、宋等发展，最迟在南宋已形成相对稳定的族群——客家人 。据估计，全球约有八千万客家人。其中约五千万人分布在中国的广东、江西、福建、广西、四川、海南等19个省（市、自治区），广东省本地客家人数达到2500万左右，占到广东本地族群的三分之一，所以说广东是客家人居住最多的地方。

为了重现古村落昔日的风光韵味，甘坑客家小镇不仅按原有建筑进行修缮和升级，还从全国各地的客家聚居地将经典建筑迁徙与此：贵州的文昌塔、江西的状元府、福建的南香楼……使其成为一道凝结历史文化和艺术的城市风景线。深圳华侨文创投资有限公司市场品牌部邹凯告诉记者，甘坑客家小镇已经成为全球客家文化的聚集地和体验场，每年都有世界各地的客家人来这里寻根旅游。

打造特色项目 实现客家文化新传承

客家凉帽。（摄影：潘一侨）

客家凉帽是一种辨识度非常高的特色民俗文化，被列为广东省第五批非物质文化遗产。甘坑历来以凉帽闻名，解放后全村家家都是凉帽作坊，工艺精湛，是深圳最大的凉帽生产基地，出口东南亚、英国、法国。

甘坑凉帽手工艺人李师傅称，过去居住在甘坑的客家人靠一顶朴素的凉帽度过炎热的夏天。在上世纪七八十年代，甘坑家家户户以制作凉帽为生，生产的凉帽大多出口国外。



新一代小凉帽姐妹。（摄影：潘一侨）

今天，如何让这一不再热门的产业得到更好地传承？甘坑新镇提出将凉帽产业与文化IP模式相结合，打造新的文创亮点，新一代小凉帽姐妹，以亲切、萌态的形象代言甘坑，打开了数字创意产业源头，向世界讲好中国故事，弘扬东方美学。

未来这里将不仅是文化旅游小镇，还会在农耕地和湿地范围内形成以鲜花园为主题的观光农庄产业，并为创意产业配套提供人才公寓和国际化艺术居住社区，集聚自然生态、文化地理遗址、客家非物质文化、内容文创产业、高新技术应用型产业，甘坑客家小镇的未来让人充满期待。