这个集中展示改革开放40年不平凡历程的主题展今天迎来李强、应勇等市领导参观

来源：上观新闻 作者：谈燕

今天上午，市委书记李强，市委副书记、市长应勇，市人大常委会主任殷一璀，市委副书记尹弘等市领导和市民群众在上海展览中心参观了“勇立潮头——上海市庆祝改革开放40周年”大型主题展览。

本次主题展览以时间线为轴，分为序篇、负重前行谋突破、实现跨越当“龙头”、阔步迈进新时代、改革开放再出发等5个部分，以生动丰富的影像资料集中展示上海改革开放40年来的发展历程、巨大成就和宝贵经验。

李强、应勇、殷一璀、尹弘等市领导步入展厅，细细端详反映上海40年发展变化的今昔照片以及见证历史变迁的实物展品。一组组对比数据、一段段历史视频、一幅幅发展规划图，让参观者全面而又深入地了解上海一路走来的不平凡历程。

《生长的天际线》短视频中，浦东陆家嘴高楼拔地而起，“一年一个样、三年大变样”“上海不断长高、城市不断变美”，不少参观者由衷感慨。浦东从一片阡陌交错的农田变成一座功能集聚、要素齐全的现代化新城，已经成为我国改革开放的窗口和上海现代化建设的缩影。李强说，上海是靠吃改革饭、走开放路、打创新牌发展起来的。今年是改革开放40周年，全市上下要不忘初心、牢记使命、永远奋斗，按照习近平总书记关于上海要当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者的指示要求，进一步坚定改革开放再出发的信心和决心，面向全球、面向未来，对标国际最高标准、最好水平，加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，推动高质量发展、创造高品质生活，不断提升城市能级和核心竞争力，更好地服务全国发展大局，更好地代表国家参与国际竞争与合作。

图片来源：蒋迪雯 摄

此次展览注重市民观展感受，凸显时代特点。展览现场，一张张出自市民和网友之手的精彩照片，以小见大讲述他们亲身经历的“改革开放那些年”。“辉煌40年”“大国重器”等多媒体演绎吸引参观者驻足观赏、点评感悟。在展览结尾处，“改革开放再出发、我为上海献一计”墙上，贴满了市民的精彩建言，涉及民生改善、城市治理、产业发展等各方面，李强等市领导上前仔细察看，听到截至目前已征集到上万条建言，勉励主办方要认真做好征集和整理工作，动员更多市民群众为上海改革开放贡献智慧和力量。

市委常委廖国勋、周波、于绍良、郑钢淼、陈寅、翁祖亮、周慧琳、诸葛宇杰、凌希，市人大常委会、市政府、市政协负责同志，市高院院长、市检察院检察长等一同参观展览。（除署名外，图片摄影：陈正宝）