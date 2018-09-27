又一AI知名企业同上海签署战略合作框架协议，李强应勇会见

来源：上观新闻 作者：谈燕 简工博

上海市政府与科大讯飞股份有限公司今天在沪签署战略合作框架协议。市委书记李强，市委副书记、市长应勇会见了科大讯飞股份有限公司董事长刘庆峰一行。

李强说，按照习近平总书记对上海工作的指示要求，我们正加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。人工智能代表未来发展趋势，对上海城市发展有着重要意义。我们要牢牢把握机遇，立足科教资源、应用场景、海量数据、基础设施等方面优势，全力打造人工智能发展高地。当前，许多人工智能知名企业陆续布局上海，将有助于进一步形成集聚效应，构建人工智能发展的良好生态。我们将不断优化营商环境，开放各类应用场景，为人工智能企业在沪发展提供更优服务、创造更好条件。

应勇见证双方签约并对科大讯飞将更多重要产业和业态落户上海表示欢迎。他说，上海正大力推进以“一网通办”为重要标志的政府“放管服”改革，努力为中外企业营造更加法治化、国际化、便利化的营商环境和公平、统一、高效的市场环境。希望科大讯飞在上海推进智慧政府、智慧城市建设，打造人工智能发展高地中发挥更大作用。

刘庆峰说，上海作为现代化国际大都市，各类要素资源集聚、全球人才云集，为企业实现更大发展提供了良好平台。希望以此次签约为契机，在人工智能科研、创新创业、行业应用等领域进一步深化合作，为上海打造人工智能发展高地贡献更大力量。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加会见。副市长吴清与科大讯飞股份有限公司执行总裁胡郁代表双方签约。

为更好实施国家创新驱动发展战略，推动人工智能与实体经济深度融合，加快人工智能创新应用和产业发展,共同打造人工智能发展的“上海高地”，上海市与科大讯飞公司将围绕教育、医疗、智慧城市、汽车电子等领域开展人工智能应用示范和产业化落地等合作。长宁区也与科大讯飞签署了合作协议，科大讯飞有关业务总部和人工智能研究院将落地长宁。（图片来源：陈正宝/张春海 摄）