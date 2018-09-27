10月将召开第30次上海市市长国际企业家咨询会议，李强会见会议主席聚焦开放话题

来源：上观新闻 作者：谈燕

市委书记李强今天下午会见了上海市市长国际企业家咨询会议主席、美国安永全球主席兼首席执行官马克·温伯格一行。

李强说，今年是中国改革开放40周年，实践证明，惟有坚定改革开放、加强国际合作，才能实现更好发展。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。上海作为改革开放的前沿和窗口，按照习近平总书记对上海工作的指示要求，始终坚定不移深化改革、扩大开放。今年我们推出了“上海扩大开放100条”，首届中国国际进口博览会也将于11月在上海举办。下个月，我们将迎来第30次上海市市长国际企业家咨询会议。此次会议以“新形势下上海高水平对外开放”为主题，期待听到国际企业家们的真知灼见。安永是中国改革开放的亲历者、见证者和参与者，主席先生作为上海人民的老朋友，一直以来为上海发展积极建言献策、付出了很多努力。我们将一如既往为中外企业在沪发展创造良好环境，支持企业把握中国市场的发展机遇，分享改革开放的发展红利，在合作共赢中实现更大发展。

马克·温伯格表示，对中国未来发展充满信心，将坚定不移深耕中国市场。上海始终保持着蓬勃发展的良好态势，非常愿意依托上海市市长国际企业家咨询会议这个平台更好参与上海的发展进程，为上海“四大品牌”建设贡献更大力量。也愿为推动美中关系发展、促进上海与美交流合作发挥积极作用。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加会见。（题图来源：陈正宝摄）