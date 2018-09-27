（受权发布）中共中央关于追授黄群、宋月才、姜开斌、王继才同志“全国优秀共产党员”称号的决定

来源： 新华网

新华社北京9月27日电

中共中央关于追授黄群、宋月才、姜开斌、王继才同志“全国优秀共产党员”称号的决定

（2018年9月27日）

近日，习近平总书记对中国船舶重工集团有限公司第七六〇研究所原党委委员、副所长黄群，某试验平台原负责人宋月才，某试验平台原机电负责人姜开斌同志先进事迹作出重要指示指出，黄群、宋月才、姜开斌3位同志面对台风和巨浪，挺身而出、英勇无惧，为保护国家重点试验平台壮烈牺牲，用实际行动诠释了共产党员对党忠诚、恪尽职守、不怕牺牲的优秀品格，用宝贵生命践行了共产党员“随时准备为党和人民牺牲一切”的初心和誓言，他们是共产党员的优秀代表、时代楷模。广大党员干部要以黄群、宋月才、姜开斌为榜样，坚定理想信念，不忘初心、牢记使命，履职尽责、许党报国，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

近日，习近平总书记对江苏省灌云县开山岛民兵哨所原所长、开山岛村党支部原书记王继才同志先进事迹作出重要指示强调，王继才同志守岛卫国32年，用无怨无悔的坚守和付出，在平凡的岗位上书写了不平凡的人生华章。我们要大力倡导这种爱国奉献精神，使之成为新时代奋斗者的价值追求。对王继才同志的家人，有关方面要关心慰问。对像王继才同志那样长期在艰苦岗位甘于奉献的同志，各级组织要积极主动帮助他们解决实际困难，在思想、工作和生活上给予更多关心爱护。

为深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，大力表彰宣传信念坚定、对党忠诚、担当作为、干事创业的新时代典型，激励和引导广大党员干部进一步把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上来，不忘初心、牢记使命，履职尽责、许党报国，努力创造无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的业绩，党中央决定，追授黄群、宋月才、姜开斌、王继才同志“全国优秀共产党员”称号。

黄群，男，湖北武汉人，1967年5月出生，1997年10月加入中国共产党，生前系中船重工第七六〇研究所党委委员、副所长。2018年8月20日，国家某重点试验平台受台风影响出现重大险情，危急时刻，黄群同志带领第七六〇研究所11名同志组成抢险队，冒着狂风涌浪对试验平台进行加固作业，不幸被巨浪卷入海中，经抢救无效，壮烈牺牲，年仅51岁。黄群同志长期从事国家战略型号产品科研与管理，负责或参与多型战略装备总体科研、设计、建造、试验工作。他从不计较个人得失，视国家利益高于一切，长年坚守科研、生产第一线，以“老黄牛”精神担当尽责、苦干实干，持续研究和改进质量管理方法，先后组织完成16项国军标、船标的制定修订，组织建立安全管理体系和责任体系，为国防科技工业质量工作作出突出成绩，为我国舰船事业奉献了一生。

宋月才，男，辽宁丹东人，1957年1月出生，1985年4月加入中国共产党，生前系中船重工第七六〇研究所某试验平台负责人。2018年8月20日，国家某重点试验平台受台风影响出现重大险情，宋月才与抢险队员一起对试验平台进行加固作业，面对狂风巨浪，他坚持最后撤离，因体力不支被巨浪卷入海中，经抢救无效，壮烈牺牲，终年61岁。宋月才同志曾任海军某部艇长、基地副主任等职务，他既是指挥员又是战斗员，身先士卒、亲力亲为。他刻苦钻研、技术全面，屡次带领团队解决诸多技术难题，历时7年完成试验平台改造任务，先后编写7本试验平台人员培训教材，为提升关键技术奠定了坚实基础。他对事业饱含深厚感情，不为国外高薪聘请所动，以舍小家顾大家保国家的情怀，为祖国建设贡献了毕生力量。

姜开斌，男，湖南常德人，1956年12月出生，1978年8月加入中国共产党，生前系中船重工第七六〇研究所某试验平台机电负责人。2018年8月20日，国家某重点试验平台受台风影响出现重大险情，姜开斌冲锋在前，与抢险队员一起对试验平台进行加固作业，不幸被巨浪卷入海中，经抢救无效，壮烈牺牲，终年62岁。姜开斌同志曾任海军某部舰艇机电长，他爱岗敬业、能力突出，把满腔热血全部倾注到舰船事业中。他不图名、不图利，退休之后仍以一名“老兵”的热忱和执着参与试验平台工作，把所掌握的专业知识和技能毫无保留地教给年轻同志，手把手地带出一支高水平的专业队伍，带领团队出色完成多项技术保障任务，以实际行动践行了共产党员的入党誓言。

王继才，男，江苏灌云人，1960年8月出生，2003年11月加入中国共产党，江苏省灌云县开山岛民兵哨所原所长、开山岛村党支部原书记。2018年7月27日，王继才同志在执勤期间突发疾病，经抢救无效不幸去世，年仅58岁。王继才同志始终听从党的召唤，服从组织安排，自1986年起，毅然担起守卫黄海前哨开山岛的重任。他和妻子以海岛为家、与艰苦为伴，坚持每天升起国旗，每天按时巡岛，护航标、写日志，与走私、偷渡等不法分子作斗争。他舍小家为国家，守岛32年只有5个春节与家人团聚，孩子从小无法照顾，父母去世、女儿结婚，都因坚守执勤没有及时赶回。王继才同志把毕生精力献给了祖国海防事业，向党和人民交出了一份爱国奉献的忠诚答卷。

为有牺牲多壮志，敢教日月换新天。黄群、宋月才、姜开斌和王继才同志是习近平新时代中国特色社会主义思想的忠实践行者，是用生命践行入党誓言、用奋斗书写时代篇章的光辉榜样。党中央号召，广大党员、干部向他们学习。学习他们信仰坚定、对党忠诚的政治品格，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“革命理想高于天”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。学习他们恪尽职守、担当有为的敬业精神，立足本职岗位，不务虚功、干在实处，主动担责、全力尽责，以实干诠释使命，以实干创造实绩。学习他们甘于奉献、勇于牺牲的崇高境界，在祖国最需要的地方艰苦奋斗、建功立业，在关键时刻和危急关头豁得出、顶得住，把理想信念时时处处体现为行动的力量。学习他们淡泊名利、清廉自守的道德情操，清白做人、干净干事，始终保持共产党人的政治本色，自觉践行共产党人价值观。

英雄是时代的标杆，爱国奉献是新时代奋斗者的价值追求。各级党组织要把学习黄群、宋月才、姜开斌、王继才同志先进事迹与深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合起来，纳入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，采取多种形式学习英雄、宣传英雄。要引导党员、干部以先进典型为榜样，坚定理想信念，提高政治觉悟，崇尚英雄、见贤思齐，争当先进、锐意进取，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。