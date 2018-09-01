时政新闻眼丨习近平跨省考察第二天 在吉林他专程去看了这个湖

来源：央视新闻客户端

随着习近平的行程渐次披露，人们发现，这是一次不同寻常的跨省考察。9月26日，习近平先是一路往西来到第二站——黑龙江齐齐哈尔，又一路往南来到吉林省松原市的查干湖。《时政新闻眼》发现，这两个地名也很特别，前一个是达斡尔语，意思是“天然牧场”，后一个源自蒙古语，意思是“白色圣洁的湖”。总书记在这两地看了什么，说了什么呢？

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在齐车集团，习近平关心装备制造业

在齐齐哈尔，肥沃的黑土地长出的稻谷质量极高，满街的烧烤店也充分展现这里畜牧资源的丰富。不过，这里还盛产另一种“土特产”——国之重器。

在中车齐车集团，可以满足您对火车车厢的一切想象。

△出口自卸式煤炭漏斗车（央视记者沈忱拍摄）

△出口40t轴重矿石车（央视记者沈忱拍摄）

△液化天然气罐式集装箱（央视记者沈忱拍摄）

中车齐车集团，被称为中国铁路货车的摇篮，也是亚洲最大的铁路货车生产企业，产品出口到59个国家和地区。

△国家重载快捷铁路货车工程技术研究中心疲劳与振动试验台正在做试验。（央视记者钟锐拍摄）

在齐车集团，习近平看了这里的亚洲首台铁路货车整车疲劳与振动试验台。它能模拟各种颠簸崎岖的路况，铁路货车会在上头震动20天，百般状况都能了然于胸，这样就能生产出放心车。

△【独家V观】习近平考察中车齐车集团

临别前，习近平对齐车集团员工殷切寄语：装备制造业是国之重器，是实体经济的重要组成部分，要把握优势，乘势而为，做强做优做大。

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在中国一重，习近平看了这些“国之重器”

中国一重，这里的国之“重”器名副其实，因为出自这里的产品都是重量级的，多数都有几百吨。

△视频：烧红的“瑞士卷”：一重自主设计制造的15000吨自由锻造水压机，它正在锻造用于化工行业的筒节毛坯。（央视记者沈忱拍摄）

这个大铁块在锻造时的温度可达到1200摄氏度。《时政新闻眼》在拍摄时距离它大约五米左右，一两分钟过后就会产生一种自己是一片巴西烤肉的幻觉。

△15000吨水压机锻造工刘伯鸣是一重首席技能大师。当天在列队欢送总书记时，他第一个跟总书记握了手。（央视记者马薇拍摄）

习近平对一重的工人们说，国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。

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习近平考察查干湖：“绿水青山、冰天雪地都是金山银山”

今年55岁的张文，从小跟父亲在查干湖打渔，是查干湖第20代渔把头传承人。2009年，他带领的冬捕队单网产量达到16.8万公斤，创造了吉尼斯世界纪录。

△查干湖冬捕（摄影家孙晓峰拍摄）



△查干湖冬捕（央视记者万灵拍摄）

9月26日下午，正在和乡亲们进行捕鱼作业的张文见到了前来查干湖了解生态保护情况的习近平。

△【独家V观】习近平查干湖看生态保护：“你看年年有鱼的景色多好！”

张文告诉《时政新闻眼》，总书记说在电视上看过查干湖冬捕，询问一年收入多少，捕多少鱼，怎么知道鱼在湖里什么位置。老张说，他感觉总书记很懂行。

△当天的捕鱼场景（央视记者章猛拍摄）

习近平与老张等渔民亲切交谈。他说，绿水青山、冰天雪地都是金山银山。保护生态和发展生态旅游相得益彰，这条路要扎实走下去。总书记祝愿渔民们“年年有鱼，年年有余”。

△送走总书记后天色已暗。这是脱下工服的老张。（央视记者于梦洋拍摄）

据《时政新闻眼》了解，这是习近平到中央工作后第三次到吉林考察调研。2015年7月到吉林调研时，总书记也重点谈及生态保护。他提出，要大力推进生态文明建设，让天更蓝、山更绿、水更清、生态环境更美好。那次调研期间，习近平还在长春召开部分省区党委主要负责同志座谈会，听取对振兴东北地区等老工业基地和“十三五”时期经济社会发展的意见和建议。

△查干湖（央视记者程铖拍摄）

△查干湖当天湖面如镜，让人仿佛置身平行世界的交汇点。（央视记者王萌萌拍摄）

离开查干湖后，习近平又奔赴跨省考察的下一站。

监制：申勇 唐怡

记者：龚雪辉 沈忱 郁振一

编辑：曲羿 蒋安琪