杨高路改建工程主线地道将于明日下午正式通车-杨浦大桥-南浦大桥将一路没有红绿灯

记者倪冬

晨报讯 开车从杨浦大桥到南浦大桥一路上没有红绿灯的日子就快来了。昨天，记者从浦东交警等部门获悉，杨高路（世纪大道-浦建路）改建工程主线地道将于明日下午正式通车。而今年年底，该工程人行道及非机动车道也将基本完成，为市民出行提供便捷的快速通道。

杨高路（世纪大道-浦建路）改建工程范围北起世纪大道，南至浦建路跨线桥，全长1.975千米。在现有跨线桥和世纪大道下立交之间的杨高路采用“主线地道+地面辅路”的形式，北接世纪大道下立交暗埋段，向南下穿张家浜河、花木路（峨山路）、蓝村路后，接现状浦建路跨线桥。

该路段主线用于解决过境交通和中长距离快速到发交通，辅路用于解决沿线地块出入和区域联接，从而形成道路服务功能明确、容量满足远期发展需要的新的道路格局。

杨高路主路按城市主干路标准设计，采用全封闭形式，形成连续交通流，服务于穿越杨高路商务走廊的过境交通，规模为双向6车道，设计速度60千米/小时。地面辅路服务于周边地块，满足到发交通需求，按城市次干路标准设计，规模为双向4-6车道，设计速度50千米/小时。

工程在花木路-张家浜路段设置一对上下匝道，满足地面道路与主线沟通；布置2处人行天桥，即蓝村路、桃林路天桥以及花木路地下过街通道。

目前，杨高路改建工程地道主体结构已经完成，主线地道通车后，10月中旬地面机动车道完成并翻交，12月底人行道及非机动车道基本完成，还路于民。