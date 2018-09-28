芙蓉江电脑城谢幕变身“顶配版”菜场-按照超市型标准化菜市场建设 10月31日起营业

晨报首席记者 李 芹通讯员 姚志康

今年5月，上海沪西鼎鼎有名的电脑城——芙蓉江路电脑城正式谢幕，如今进入更新尾声的电脑城定位终于落定——这里将成为顶配版的美天菜场，于10月31日与市民见面。

曾经是“电子一条街”

1975年出生在长宁的陈先生对这里是再熟悉不过了，上世纪90年代他考入了东华大学，闲暇时光常带着同学们逛电脑城。“从第一台电脑开始，基本上配件都在这里解决。”

说起电脑城，势必绕不开一度闻名沪上的“芙蓉江路电子一条街”。诞生于1991年的芙蓉江路电子一条街，地处芙蓉江路的仙霞路至新渔东路段的东侧半边街，跨两个街坊，约500米长度，头顶还有高压线。

当年，这条电子街上集聚了百来家IT软件开发企业。电子街的投资方是市科委、长宁区科委、长宁区劳动服务公司和仙霞新村街道办事处，运营方是专门组建的上海仙霞科技开发有限公司。

由于高压线下不允许盖房子，上世纪90年代末，电子一条街的建筑被拆除，恢复成绿化带。而为了让电子街上的一些IT企业另有着落，长宁区科委在企业与不远处的慧谷白猫科技园（原双鹿冰箱厂）之间牵线，一部分软件开发企业正式入驻慧谷白猫科技园。

彼时，位于天山路芙蓉江路口的长宁科技大楼还不是芙蓉江电脑城，大楼一层和二层是菜场。为了承接电子街疏散企业，菜市场转型为“电脑城”，芙蓉江电脑城由此粉墨登场。长宁科技大楼的电脑城与对角相望的慧谷白猫科技园形成的产业集群，也让长宁区在新世纪初，被市科委命名为上海第一批“软件产业园”。

菜市场升级成为了电脑城，商户们有处可去了，可周围的居民去哪里买菜呢？在区工商局和仙霞街道的筹措下，在电脑城斜对面的天山路与新渔东路之间的一条弄堂里觅得一块场地，开出了澳华市场（菜场为主的综合市场），解决了周边居民的买菜问题。

电脑城淡出，菜市场接棒

20年时光斗转星移，一边是菜场租约到期，一边是电脑城淡出视线。出于城市更新与百姓生活便利的需求，芙蓉江电脑城所在的长宁科技大楼在装修升级完成后，在5000多平方米的建筑内辟出了1300多平方米交由美天副食品公司兴办菜场。其余空间，则由长宁区科委与交大合作开发的人工智能产业园。

此次改造不仅是一、二楼内外装修，整幢9层大楼的外立面、上下排水系统、消防喷淋装置都进行了重新改造。按照上海市2.0版本的超市型标准化菜市场要求建设，首家建成的是美天平塘菜市场，最近新建的是美天安顺菜市场。

待到菜场正式营业后，将大大方便周围居民的日常“买汰烧”。