市人大推动烟花爆竹安全管理立法-烟花爆竹不放了，空气质量变好了

记者 何雅君

晨报讯 逢年过节，燃放烟花爆竹增添喜气，是民间传统习俗。然而，自从《上海市烟花爆竹安全管理条例》修订实施以来，上海已经连续三年实现了元旦春节期间外环线以内区域“零燃放”，带来的成果是：消防安全隐患少了，空气质量变好了。

早在1994年，市人大常委会就已制定了《上海市烟花爆竹安全管理条例》，对于减少节日期间的消防安全隐患很有帮助。不过，随着城市规模不断扩大，全市的人口密度和结构分布有了较大变化，过去的《条例》内容不再适应当前城市公共安全管理的需要。况且，上海的建筑物和人口高度密集，大部分区域本就不具备安全燃放条件。

此外，上海城市公共交通和高速路网高度发达，在为烟花爆竹非法运输提供便利的同时，也衍生出大量流动风险。

近年来，由烟花爆竹引发的火灾事故时有发生。伴随着大气污染问题的日渐突出，改善空气质量的呼声也日渐高涨。2014年，市十四届人大二次会议期间，厉明代表呼吁“春节期间市民少放、不放烟花爆竹”，得到了130多位代表的联名响应。次年的市十四届人大三次会议上，又有58位代表再提议案，建议用更严格的立法管控烟花爆竹的燃放。

在此基础上，2015年，修改《上海市烟花爆竹安全管理条例》正式列入上海市人大常委会的立法预备项目。经过提前介入、滚动推进、充分审议，修订后的《上海市烟花爆竹安全管理条例》于2015年12月30日颁布实施。《条例》强化了烟花爆竹燃放的安全管理，将禁放区域从内环扩展至外环。重污染天气期间，本市一律禁止燃放烟花爆竹。

条例施行后，上海启动了有史以来最严的烟花爆竹安全管控模式，停止向外省市采购烟花爆竹、严格审批外环以外临时销售点、严格执行购买实名登记制，全市烟花爆竹市场投放总量大为缩减，流向也得到了有效控制。为了执行好“禁燃令”，春节期间全市30万平安志愿者与公安民警、消防官兵混合编组，实施现场监护巡查。

据有关部门统计，《条例》实施后的三年来，外环线以外燃放量明显减少，全市因烟花爆竹引发火灾数为零、烟花爆竹致伤数为零，外环线内烟花爆竹垃圾数为零。记者从市人大获悉，今后元旦春节期间，烟花爆竹安全管控进一步从严从紧，除外环线以内禁止燃放烟花爆竹之外，外环线以外各区在之前划定的禁放范围基础上，逐步将“使用易燃可燃外墙保温材料的高层建筑、耐火等级较低的建筑物”等地区设为禁放场所，进一步探索消除火灾安全事故隐患。