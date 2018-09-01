杨浦区探索治理居民小区楼道堆物新模式-拒不整改楼道堆物将硬碰硬实施清零

晨报记者 倪 冬 通讯员 杨维雯

“孤零零的躺椅，仿佛有很多话要说；在哪里蒙上灰尘，就在哪里被遗忘的旧缝纫机；悠悠的黑暗楼梯尽头，自行车在等着谁；破旧的喜羊羊滑板车、堆物的儿童自行车，满满的成长记忆，尽在楼梯间”……

你家的楼道是不是也存在这样的堆物乱象？9月20日，杨浦消防支队做了一期 “直击楼道堆物 ‘清零’行动”的直播，介绍了支队会同定海街道探索居民小区楼道堆物治理的创新模式，向楼道堆物隐患这一消防顽疾宣战。

挨家挨户动员市民清理

“在不少居民印象中，把不用的东西暂时放在楼道里，更像是一种习惯，却没有意识到这是一种违法行为。”杨浦消防支队防火监督处的杨维雯说，但实际上，《消防法》明确规定，“任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道”，楼道作为火灾发生时的逃生通道，必须时刻保持安全和畅通。

鉴于不少市民对楼道堆物在认知上存在一定误区，区消防支队联合定海街道，把“教育先行、加强宣传”放在了第一位，充分借助媒体、小区户外电子屏、社区公告栏等阵地，发动街道、派出所、居委、物业等印制宣传资料，张贴在小区大门、重点路段、进户门出入口等醒目位置，让居民普遍知晓“楼道堆物治理”工作的法律依据。

同时，依托小区LED屏幕、电视、电台、网络和报刊等媒介，广泛播发火灾案例警示片，不断向居民宣传楼道堆物的火灾危险性，形成“人人支持、全民参与”的良好氛围。

在前期教育引导的基础上，由居委、物业对小区楼道堆物情况开展地毯式排查，并将排查情况建档立册，系统性掌握区域内楼道堆物现状，做到底数清、情况明。

对于存在楼道堆物等违法行为的居民，区消防支队积极落实防火监督员，两人一组以居委为单位分片包干、责任捆绑，同时发动街道、派出所以及居委、物业等基层力量，挨家挨户上门走访，面对面宣传解释法律法规，动员市民自行清理楼道堆物，最大限度争取理解支持。

23个小区清理96车杂物

对拒不整改的居民，由居委干部登门入户实施重点督促，并告知《消防法》、《上海市住宅物业管理办法》等法律规定，使其充分认识到自身消防违法行为，尽最大可能说服其自行清理。

对拒不整改或反复回潮的楼道堆物违法行为，支队指导街道与第三方服务机构签订协议，实施定点“清零”。同时，第三方机构根据协议约定，还将与居委、物业联勤联动，定期滚动开展楼道堆物清理，坚决铲除楼道堆物违法行为的生存空间。

为从源头上加强防范，避免隐患回潮，支队还指导街道充分运用“邻里守望”微信群，开展日常消防宣传、消防工作提示以及日常隐患的发现、排查，引导广大市民和网格员，采取蹲点固守与动态巡查相结合的方式，随时通过手机拍隐患的方式，第一时间在微信群里@相关居委、物业人员，做到早发现、早报告、早处理，进一步巩固隐患整治成效。

截至目前，定海街道已在23个小区集中清理楼道杂物96车次，有效净化了社区消防安全环境，显著提升了市民的消防安全意识。

杨浦区消防支队相关负责人表示，接下来将在全区推广定海街道治理楼道堆物的创新举措，尽最大努力铲除楼道堆物这一隐患顽疾。