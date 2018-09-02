解决选址、噪音、水污染等一系列难题-过三关，自助洗车点进小区

晨报记者 佟继萍

近年来，宝山区呼兰路、共江路等路段，一直存在着无证洗车、占道洗车等乱象，既阻碍交通、影响通行，又污染环境、影响市容。今年以来，张庙街道联合相关职能部门，先后取缔了20多处无证洗车点位。整治行动得到了沿街居民的大力支持，但也带来了一个问题，就是市民正常的洗车需求面临着一些不便。洗车难的矛盾，在呼玛二村尤其突出，因为这里居住了约1200名出租车司机，约占小区住户的四分之一，再加上数百辆私家车，洗车需求量特别大。

在这种情况下，呼玛二村今年6月尝试引入“便民自助洗车服务项目”：只要8元就能完成水洗、泡沫洗、吸尘、擦干全过程；即便预约工作人员帮忙洗车，也只要18元。

截至目前，这家自助洗车点进入居民小区已经超过百日，运营情况究竟如何，是否真得便民，又如何解决选址、噪音、水污染等一系列难题呢？

选址关

必须同时满足三个条件

“正规洗车店少、价格贵、等待时间长……”今年6月，在听取小区居民的意见后，呼玛二村决定尝试引入“便民自助洗车服务项目”。

但是，自助洗车点在征求小区居民意见时，虽然有车的居民很欢迎，但也有不少居民持反对意见。不少居民担心，小区今年3月刚刚改造拓宽了道路，洗车点一进来，会不会很多车进进出出，搞得小区拥挤和脏乱？

有孩子的居民更担心安全的问题。“车子进进出出像逛花园，小孩子在门口玩会不会不安全？担心被车碰到。”带着小孙女出门遛弯的居民李女士说。

呼玛二村居委会主任戴骏表示，虽然小区居民最终答应了洗车点进小区，试试看。然而，洗车点进小区的第一关就是选址，“不少居民都说是好事情，但建在自家楼下可不行。”

“洗车点的选址是业委会、居委会、物业三家共同讨论决定的，地址要同时满足3个条件，不扰民、方便接水电、远离主干道。反复斟酌，最后定在了小区中央花园的一角，坐西北，朝东南，背靠花园，东侧毗邻公共客厅方便接水电，面前是一条并不热闹的单行道。唯一较近的居民楼只有77号楼。”戴骏说：“洗车点落地之前，虽然没有召开业主大会投票，但也是广泛征求了业主意见，尤其是77号楼的居民，几乎挨家挨户拜访，最终确定了洗车点的地址”。

噪音关

改进设备缩短营业时间

今年6月10日，自助洗车点试运行。但启用没两天，一系列问题集中爆发出来，首当其冲的便是噪音。

居民陈敏（化名）抱怨，洗车设备工作时，用的水枪喷射力度很大，距离洗车点最近的77号居民楼就在10米开外，而陈敏家就住在这栋楼一楼，卧室窗户正对着洗车点，听到“呲呲呲”的噪音，心烦意乱。

除了高压水枪发出的噪音，洗车人谈论的声音也很吵。洗车点建成后，大家都充满好奇，连附近小区车主都赶来围观，三五成群评头论足、高谈阔论……一时间，洗车点门前的僻静小路变得热闹非凡，进出车辆成倍增长，噪音吵得附近居民“脑瓜疼”。

收到居民反映后，戴骏马上与洗车点负责人段兴华商量，研究改进。

“呼玛二村洗车点是我们公司在上海落地小区的第一自助洗车点。”段兴华说：“发现问题后，我们立即组织研发部门改进技术，把噪音较大的水枪改为涡轮增压，大大降低了噪音。另外，建议车主使用APP预约功能，以便减少排队时间，降低噪音。”

此外，自助洗车点的营业时间也从最初宣传的24小时，改为每天早上7时到晚上8时。

“装2支电灯才足以夜间洗车，彻夜洗车的噪音、声、光污染，是小区居民无法承受的。”上海新寓物业张庙分公司经理郦青说，“何况张庙地区‘差头司机’集中，外面洗车25-30元，这里自助洗车只要8元，预约工作人员帮洗也只要18元，这个价差会吸引附近差头司机在午夜12点换班前赶过来排队洗车，吸烟、聊天，影响小区环境。”

郦青说，因为自助洗车项目建在小区里，不扰民是一个底线。

环保关

加装沉淀池、水净化设备

有居民反映，自助洗车点进小区没做过环评，担心洗车产生的污水会污染环境。

对此，宝山区环保局相关人士表示，只有危化品运输车洗车场或涉及环境敏感区域，例如水源保护地，这些情况需要委托环保部门做出环评报告，一般性的洗车场在网上备案，填写《环境影响登记表》，即可经营。目前，环保部门对洗车场的要求如下：有专用的洗车间，洗车废水不得随意排放，必须纳入城市污水管网。企业尽可能选用振动小、噪声低的设备，噪声排放要符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求。固体废物处理必须符合《危险废物储存污染控制标准》洗车废物，如废机油等，要有暂时存放的场所，同时要求洗车点建立台账记录。

自助洗车点建成营业后，居民看到，洗车点产生的污水被收集起来，排入污水管道。居民任先生担心：“正规洗车店都有沉淀池等污水处理设备，洗车点直接排放会污染环境吗？”

面对居民的质疑，今年8月，这个自助洗车点进行了升级改造，加装了水塔和沉淀池，以及水净化设备：“现在洗车水可以反复使用，有效降低了用水量，更加节能环保”。

但是，依然有居民质疑：“循环水的净化效果达标吗？”

段兴华找来一个空矿泉水瓶装了一瓶洗车水，混在一堆矿泉水中，让居民们辨别。“肉眼看不出区别。”任先生坦承。

“经技术部门检测，净化后的洗车水PH值6.8-7.5，检测水质溶解性固体约为878m g/L，因是洗车污水循环处理再回用，所以洗车用水肯定合格，但不可饮用。”段兴华解释，《生活杂用水水质标准》规定洗车水水质需达到溶解性固体小于1000m g/L、PH 值 6.5-9.0等 16项指标合格即为达标。

业主说

应按市场规律运营

“现在，自助洗车点生意很好，每逢周末、雨后，都是洗车高峰，有时APP上还约不到。”郦青说，接下来，居委会还将指导小区物业、业委会制定自治公约，组织志愿者定期巡查，及时劝导、制止人为损坏公共设施，维护正常秩序等。

据介绍，有了呼玛二村自助洗车点这个样板，通河四村等4个小区也相继建成了自助洗车点。

但也有小区居民提出疑问，“我看其他小区充电桩进小区都是要缴纳一定的场地费用，这笔钱是应该纳入公共收益。但是小区的洗车点似乎并没有上缴任何收益。”

对此，呼玛二村居委会相关工作人员也证实，目前，小区的确没有向洗车点收取任何场地费用，洗车点所用水电都是公用水电，按表计费，主要是考虑到“自助洗车服务项目的便民性”。

但上述小区居民表示，虽然是便民项目，但毕竟是商业项目，还是应该遵循基本的市场规律。