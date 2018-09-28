滴滴本月底前清退1.3万辆“马甲车”

晨报记者张立报道 9月26日，滴滴宣布将会持续面向全量司机进行安全审核，每日出车前对司机进行人脸识别，同时于9月27日起，在司机接单间隙随机抽查人脸识别，司机通过后才能继续接单。

对此，昨日，记者实地体验了解到，不少司机表示，从白天出车开始，都还未真正收到滴滴后台随机抽查的要求。滴滴方面表示，随机抽查的人脸识别将会根据路况以及司机定位等基础上展开。

尚未接到随机抽查

9月26日，滴滴出行宣布关于加强安全运营保障及安全功能升级进展，其中表示，将持续面向全量司机进行安全审核，要求无犯罪记录、通过三证验真。除了每日出车前对司机进行人脸识别外，9月27日起将在司机接单间隙随机抽查人脸识别，通过后才能继续接单。

对此，记者昨天上午进行打车体验，不少司机表示，还没有接受到滴滴后台要求进行随机抽查的命令。司机赵师傅表示，“现在每天出车前都要进行人脸识别。”但是对于随机抽查一事，赵师傅则摇摇头，“只是每天连续开车6个小时，滴滴后台会强制关闭程序不让我们接单，休息一阵子才可以重新接单，重新开始的时候会再次进行人脸识别。”

正在接单不会抽查

对此，滴滴相关负责人表示，随机抽查更多的是对司机产生一种威慑力，“我们会根据后台对司机位置的判断来决定要不要对该司机进行随机抽查。”随机抽查的同时需要保证司机和乘客的安全，“如果司机在接单过程中，后台是不会对正在接单的司机进行人脸识别抽查的。”

据了解，司机想要完成滴滴的人脸识别要求，只需将脸部正对着客户端，再根据屏幕提示进行操作，“如果信号好，司机操作熟练，一次人脸识别一般只需要十几秒就能够完成。”该负责人说道。

月底前清退“马甲车”

有业内人士分析表示，滴滴此次实行接单间隙对司机进行随机抽查人脸识别，更多的是对出车前进行人脸识别要求的升级，进一步防止“马甲车”的出现。

早在9月21日，上海市交通委员会执法总队等多部门就对滴滴公司开展安全专项检查，检查结果发现，涉嫌1.3万辆“马甲车”的清退工作还未完成，对此，执法部门要求滴滴（上海）公司，严格执行2018年9月11日以后禁止不具备资质的车辆和驾驶员通过审核注册的管理要求，对执法部门抄告已查处网约车非法客运的人员和车辆要立即清退，并建立相应长效管控机制，清退工作9月底前完成。