博采众长成就新时代家轿-雪佛兰沃兰多以11.99万元的起步价独辟蹊径

9月21日晚，雪佛兰沃兰多在上海华特迪士尼大剧院上市，售价11.99万-15.49万元，共有四款5+2座车型可选。作为一款定位“新时代家轿”的雪佛兰全新力作，沃兰多突破传统家轿的固有模式，并彻底打破时间、空间、场景的局限，以“一车多能”的核心优势，满足了新时代年轻消费群体“颜值为先，功能至上”的多元消费需求。它的到来注定将颠覆年轻消费者的“购车观”，给他们带来不一样的体验。

今天的中国社会，大多数人都在多重身份间转换，重视个人价值的年轻用户更有着个人世界和全家分享的场景需求。既能够接送孩子、城市穿行，又能够每日通勤、城际交通，还能够周末郊游、假日远游……既然以车身形式强分用途已经有“削足适履”的味道，不如打破界限选一辆遵循用户需求、具有普世价值的新时代轿车。

以上种种消费痛点，现在在沃兰多上都能得到“治愈”。定位为“新时代轿车”，但强调“一车多能”的沃兰多也自带高颜值和全功能属性。它以独特的“5+2”空间布局，加上功能多样、配置丰富、动力充沛、驾乘舒适等优势，开新时代家轿先河，既能满足用户的基本用车需要，也能满足使用者随时转变身份与用车场景的需求。

相比传统轿车，沃兰多打破固有模式，重新定义了家轿标准。

雪佛兰沃兰多从全功能运动概念车CHEVROLET FNR-X汲取设计灵感，采用雪佛兰全新一代家族设计语言，拥有极富张力、动感时尚的车身造型，满足新时代年轻消费群体标榜个性、追逐潮流的审美特征，彰显新时代家轿颜值为先、功能至上的设计趋势。

同时创新采用更具功能性的5+2空间布局，打破时间、空间、场景的局限，并融入人性化的巧思设计，在功能性和舒适性上同时满足消费者对新时代家轿的期待。

相比MPV，沃兰多拥有更实用的魔术空间，车内空间组合可以随心变换。

沃兰多的第二排座椅可以实现四向调节——座椅前后移动210毫米，靠背收放26度角。如果将第二排座椅移到最远端，210毫米正是一只排球的直径，即使尚未坐下，增加的腿部空间也可想而知。沃兰多第二排右侧座椅上还有“一键翻折”的按钮，可以向前翻折第二排椅背并前后移动，方便乘客进入第三排落座。沃兰多的第二排、第三排座椅可以分别以4:6、5:5的比例向前翻折，且两排座椅的椅背可以完全放平，形成平整、宽敞的1520L装载平台。就算7人满员乘坐时，后备厢也还能放进2个20寸的登机箱。

另外，沃兰多还在车内巧思布局了39处人性化储物空间，实现最优化容积搭配，让车主为随身物品轻松找到“归宿”。

相比SUV，沃兰多拥有更安全的“驾驶者优先”设计策略。

沃兰多的整个中控台向驾驶者一侧偏转约10度。这一设计，一方面让驾驶者伸手操作更加方便快捷，缩短驾驶者双手离开方向盘的时间；另一方面也便于驾驶者观察，减少其目光离开路面的时间。整体而言，这样的设计策略，在直接提升驾驶过程中的主动安全。

此外，沃兰多的驾驶者还会同时拥有611毫米高的高坐姿。这既为驾驶者提供了较高的观察视野和一切尽在掌握的驾驶自信，也为驾驶者提供更加安全的驾驶环境。根据中国新车评价规程C-NCAP的报告，在发生侧面碰撞时，较高的坐姿配合较高的防撞梁和底盘横梁，更有利于对车内乘员的保护。

沃兰多不是一辆专注互联网+的车，但它却让乘员始终与世界相连。

新车搭载了雪佛兰全新一代M yLink智能车载互联系统，创新集成手机互联系统和安吉星智联映射系统——智能手机可以通过USB与车辆相连，将功能投射在8英寸悬浮式大屏幕上，实现影音娱乐、智能语音等实用功能，并提供定制化云电台、天气查询、违章查询等生活娱乐功能，让年轻消费者乐享“智行”体验。

沃兰多也不是一辆只强调驾控的车，但它提供低至6.7升的百公里综合能耗，真正做到对于高效动力与燃油经济的兼容。全新一代E-cotec双喷射涡轮增压发动机，匹配6速手自一体DSS智能启停变速箱或6速手动智能启停变速箱，扭矩输出媲美2.0升自吸发动机。这款发动机应用了单缸最有理念开发，通过最有的单缸燃烧、单缸结构实现发动机整体性能和品质的平衡。

最后来看看价格，最低不到12万元就能买一辆沃兰多，功能与空间能够让家人满意，配置与性能让自己开心。有了5+2个座位、5+2种功能的沃兰多，何必再看其他？(于大卫)