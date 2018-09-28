南非7岁女童在餐厅洗手间遭强暴-该案件震惊全南非，民众要求政府制定更严苛的法律，严惩性犯罪分子

晨报记者 徐惠芬 综合报道

南非是世界上强奸率最高的国家之一，而儿童是强奸案的一大受害者。据美国有线电视新闻网26日报道，最近南非又发生了一起强奸儿童案，一名7岁女孩在餐厅洗手间被强奸。该案在南非全国范围内引发众怒，愤怒的民众指出，对于妇女和儿童来说，南非哪儿都不安全，政府应该制定更严苛的法律，严惩性犯罪分子。

案件在南非引起众怒

这起在南非引发大讨论的案件发生在南非行政首都比勒陀利亚。当地时间22日，在当地一家颇受欢迎的家庭餐馆内，一名20岁的男子抓住一名7岁的小女孩后，将其带到餐厅的男士洗手间实施了强奸。

当时，女孩的母亲正四处找自己的孩子，在听到洗手间发出尖叫声后，女孩的母亲和其他餐厅顾客马上赶到洗手间。男子被当场抓获，并被控以强奸罪和非法持有毒品罪。

据南非警方发言人德拉米尼介绍，目前嫌犯仍在羁押中，并已于25日出过庭，不过拒绝透露更多细节。

最近几个月，南非恶性强奸案频发，所以该起案件发生后，立即在南非全国范围内引发众怒，觉得政府是时候做点什么，遏制居高不下的强奸率了。

本周，在南非东开普省一家医院内，一名刚刚生完孩子的17岁女孩被一名假扮成医生的男子强奸；上个月，一名23岁的女大学生自杀身亡，2个月前，她在学校被一名男同学强奸。

“在哪里都可能遭强奸”

许多人愤怒指出，对于妇女和儿童来说，南非实在是一个危险的国家，在哪儿都不安全。网友迪加纳称，在南非，哪里都可能遭遇强奸，“医院、上班的地方、家里、出租车上、学校……你只能祈祷事情不要发生在自己身上。这里的妇女就是这么每天在恐惧中过日子的。”

还有人指出，在南非，性犯罪的惩罚实在太轻，政府应该加大对强奸犯和性犯罪分子的惩处力度。

南非警察部11日公布的最新一期犯罪统计数据显示，在2017/2018财政年度期间，性犯罪有所增加，全国性侵案件从上一年度的49700起增加到了50100起。对于总人口约5000万的南非来说，这个数字实在不低，更何况，这只是警方统计的报案数字，由于更多女性选择沉默，实际数字远高于这个数字。

南非国家数据服务处6月公布的数字显示，在2016年至2017年间，每10万个女性中，就有138人被强奸。

南非国家数据服务处称，这个数字是全球最高的，因为这个原因，有人甚至将南非称为“全球强奸之都”。

儿童是强奸案的一大受害者。有分析指出，南非是世界上艾滋病疫情最严重的国家之一，当地一些迷信观点认为，与婴儿或者处子发生性行为，便可以治愈艾滋病，这让不少孩子甚至是婴儿沦为“猎物”。