数字凸显上海商业之变-在上海购物，能遇见你期待的所有惊喜

晨报记者 钱 鑫

今天晚上，黄浦江浦东江畔，滨江美景、船厂原址、艺术空间……打造了一个时尚艺术空间特色的陆家嘴滨江金融城船厂1862。而同时，人潮涌动、活力四射的南京路步行街世纪广场，作为购物节的分会场也活力上演，2018上海购物节将由此拉开序幕。

今年是本市连续第12次举办上海购物节，也是市委市政府做出全力打响“上海购物”品牌，加快国际消费城市建设部署后的首届购物节。2018上海购物节以“要购物，到上海”为主题，于 9月 28日（周五）至 11月 11日（周日）举行，为期45天，覆盖国庆黄金周、进口博览会等重要时间节点。

据上海市商务委副主任刘敏介绍，本届购物节聚焦打响“上海购物”品牌、对接首届“进口博览会”、顺应“消费升级”趋势三个方面。

在上海全力打响“上海购物”品牌的背景下，今年的购物节历时45天，这也是史上最长的一个购物节。在一些数字的背后，上海购物节正凸显着“要购物，到上海”主题，正突出 “消费品牌最新最潮”、“购物环境最优最好”、“性价比最高最划算”三大特点。

在上海购物，能遇见你期待的所有惊喜。

1 众多商家延迟关门1小时市民可畅快买买买

今天晚上，浦江两岸将共同启动2018上海购物节，陆家嘴滨江金融城船厂1862和南京路步行街世纪广场将共同拉开2018上海购物节精彩序幕。黄浦江畔融合滨江、船舶、魔术等元素，启动仪式精彩纷呈，购物节宣传片首次亮相、十大购物专线正式发布、地标首店共同开业启动、购物达人预告重点活动，为消费者打造“海上购物嘉年华”的沉浸式开幕盛宴；步行街上结合“迎进口博览会，树上海购物品牌”主题，原创舞蹈表演展示黄浦商业发展历程，发布宣传片《黄浦最上海》和《黄浦最国际》篇，优质商业服务明星合唱新曲《黄浦情》，旅法音乐家M u组合小提琴钢琴演奏，为市民游客奉上精彩难忘的开幕盛宴。当晚，南京路沿线新世界城、第一百货商业中心、世茂广场、永安百货、时装商店、置地广场、华联商厦、新世界大丸百货等商业地标将延长1小时营业时间至23点。

2 今年上海新店首发500家众多新品牌、新业态排队首次入沪

围绕实施消费品牌集聚专项行动，本届购物节首次推出“新品首发季”主题板块，一是推动世茂广场、Lu-One凯德晶萃、LCM置汇旭辉、世纪汇等创新型商业项目集中开业，大批首进中国、首进上海品牌入驻，6月上海全球新品首发地启动仪式上百联股份与阿迪达斯品牌中心、LCM置汇旭辉广场与小猪佩奇游乐园全球首店、船厂1862与M oM A 品牌等一批签约活动正式落地；二是举办上海时装周2019春夏发布会，吸引更多充满创意激情的新锐设计师和来自世界各地的时尚品牌；三是推出蔓楼兰、达芙妮、别克、华为等一批品牌新品首发，达芙妮将邀请知名艺人周笔畅，与迪士尼米奇IP合作，举办DAPHNE×BIBI ZHOU×Disney 新品发布会。

本届购物节精心遴选了首店、潮店和旗舰店活动70余项，打造引领国际消费潮流的风向标。一是推出日食记首家线下体验店、小猪佩奇全球首座室内主题公园、多样屋联手V ida House全国首秀、一条生活馆等大批首店；二是推出美国街头品牌Undefeated、日本潮流服饰品牌Bape等潮牌活动；三是华为智能生活馆亚太旗舰店、阿迪达斯全球旗舰店、丝芙兰亚洲旗舰店等一批重量级店铺登陆上海，展现上海大都市的摩登时尚范。

去年，上海新店首发226家，今年1-8月份上海新店首发300家，9月份购物节期间将集中有50家新店首发，今年上海新店首发数预计将达到500家。

3 13项国别商品展看全球不出上海买世界

为对接进口博览会，本届购物节联动企业商会升级“国别商品周”主题板块，13项国别商品活动丰富多彩：一是推出英国、德国、意大利、西班牙、芬兰、瑞典、澳大利亚、泰国、日本等多国主题商品活动，如LCM置汇旭辉推出知名文化IP活动——大英博物馆展，首次将40件珍贵复刻引进国内购物中心；上海IFC商场邀请著名法国及意大利著名艺术家，举办3D 玻璃艺术馆活动，带给消费者美轮美奂的视觉艺术冲击；二是佛罗伦萨小镇、高岛屋等推出进口博览会延展活动，实现展会现场和商场同框效应，如高岛屋全景日本——Japan Fair打造一个老少咸宜，大人小孩玩作一团的“游戏屋”；三是吴江路休闲街举办北欧、西班牙等系列活动，带给市民游客独一无二的自然风光和风俗文化体验，成为必到的打卡地；四是举办光明进口食品节，结合招展开放渠道，让更多国际品牌和服务进商圈、进商场、进商街。

4 10条“上海购物专线”首发商旅文玩转上海

本届购物节围绕实施会商旅文体联动专项行动，针对不同消费群体量身定制商业地标、特色商街、特色美食、奥特莱斯、离境退税、首店、潮店、旗舰店、夜上海、老字号等10条购物专线，包含18条支线。

市民可通过搭建即扫即用的移动推广平台和小程序，涵盖专线、攻略、玩转三大板块，提升消费者的参与度和体验度。二是对接首届进口博览会，通过多渠道媒体宣传和纸质手册发放，为国内外消费者，特别是数十万客商提供个性化消费指引服务。

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跟着“商圈”、“商街”主题板块

本届购物节围绕实施商业地标重塑专项行动：组织各区充分挖掘资源，打造“商圈嘉年华”主题板块，推出一批有亮点、特点、热点的购物地标，如徐家汇商圈引进特色爵士乐团举办“艺萃徐家汇”系列主题活动,淮海路-新天地商圈携手《ELLE》杂志举办“2018淮海天地时尚月”,新虹桥商圈推出 “乐购虹桥 喜迎进博——2018虹桥国际游购季”活动等。

结合高品位步行街建设，特色商街联盟积极动员组织成员单位开展丰富主题营销活动，推出“特色商街行”主题板块，如“2018豫园中秋家传文化节”精心设计节日场景和系列文化展演，“玩转ART愚园”联动十余家店铺带来体验式复合型展示等。

跟着“消费新体验”主题板块

本届购物节围绕实施消费环境优化专项行动：一是推动商业服务质量提升，举办“创·赢·未来——2018浦东商业创新服务大赛”、开展黄浦区商业服务质量测评等活动。二是增强艺术、旅游、购物三节联动，推出“艺术商圈”系列活动、“金山生态体验购”、崇明“森林生态芦穄节”和“明珠湖鱼鲜节”等项目。三是推出IP主题体验活动，推出迪士尼万圣趴、虹桥南丰城彼得兔欢乐庄园主题展等IP项目；四是打造文商融合体验式消费模式，船厂1862举办 “艺术装扮生活”为核心愿景的中国国际儿童时尚周、奕欧来举办“Omar Diop艺术展及时尚橱窗大赏”等。跟着“行业联盟秀”主题板块

购物节上，各种展会丰富多彩：2018中华老字号博览会、2018上海国际珠宝展览会、上海酒节嘉年华、东方美谷商品集市周等形式多样、内容丰富、诚信规范的商业促销活动，还有青浦区“长三角名品展”汇集上海、吴江、昆山、嘉善、东台及安徽等长三角地区的近百家知名企业参展，产品覆盖优质农产品、品质消费品、江南传统手作技艺及文创艺术设计品等。二是聚焦目标消费群体，集中行业资源，为消费者提供专业服务，举办百家药店进社区暨健康嘉年华、上海汽车消费服务节等公益服务为主项目。