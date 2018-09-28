“美国艺术八十载（1865-1945）”今天在上博开幕-80件作品书写美国现代艺术“前传”

晨报记者 詹 皓

由芝加哥艺术博物馆、泰拉美国艺术基金会和上海博物馆联合举办的“走向现代主义：美国艺术八十载（1865-1945）”展览，今天起至2019年1月6日在上博举办，共展出80件美国艺术大师的经典绘画和纸本作品。

展览以时间为序，分为“南北战争之后”“现代西部”“东方元素”“世界主义”“都市生活”“激进派的探索”“美国景象”“自画像”“新的探索”9个板块，并特别设置了“聚焦惠斯勒”“聚焦霍普”两个专题，使观众既能以宽阔的视野博览美国早期艺术的成就，又能以聚焦的目光洞彻美国艺术的特性。

展览横跨1865至1945年间风云激荡的80年，在这80年里，美国经历了南北战争以及两次世界大战，完成了从农业国家向工业化国家的转变。展览讲述了在时代洪流中，美国艺术如何受到政治、经济、文化等因素的影响，完成了向当代风格的转变，堪称一部美国现代艺术“前传”。在展览中，人们可以看到，在20世纪科技的突破与战争的影响下，美国工业繁荣、城市发展，艺术家们也开始大胆创新，表现主义、立体主义、超现实主义、抽象表现主义等各种艺术潮流纷至沓来。

透过作品，观众将一睹美国西部粗犷的风景与繁华都市背后的孤寂，探索艺术家认识艺术、认识自我的方式，更将增进对美国历史进程与社会变迁的认知。

重要作品

◆画家克拉克创作于1905年的《咖啡馆》，描绘了芝加哥市中心的景色。为了从这个角度描绘城市，他说服了桥梁管理员，让他在大桥瞭望塔上作画，画中冬季的灿烂阳光和城市中烟雾和蒸汽交织的瞬间，可以看到印象派技法，令人联想到莫奈描绘巴黎火车站为烟雾和蒸汽所笼罩的画作。

◆麦克斯·韦伯创作于1915年的《结构》，反映了当时美国社会的喧闹、活力和秩序，他采用棱角和碎片的形式，来传达现代社会的紧迫感。艺术家还有意保留画布的底色，传递正在经历持续快速变化的城市“尚未完成”的感觉。

◆在1918年至1919年创作的《新英格兰的结束——新墨西哥的开端》中，画家马斯登·哈特利将美国西南部的广阔风景视为理想的描绘对象，它辽阔而空旷，与现代主义画家追求的抽象风格相得益彰。这个时期，美国的艺术家们正在追求这种原创的本土现代艺术，因此，画家也自称为“发现美国的美国人”。

◆画家陶德罗斯·格勒创作于1928年的《陌生的世界》，探索了现代城市与传统文化之间复杂的交汇。画中老人很可能像画家一样，是个来自东欧的移民，为了强调这种“陌生世界”的碰撞，格勒对周围的城市景观加以特殊的描绘，给人一种快节奏的印象和现代化的象征。

◆美国抽象主义先驱布洛陀夫斯基曾为纽约世博会医学馆创作壁画，虽然壁画已经遗失，但画于1938年的壁画草图记录了它接近于最终完成时的样子。作品明显受到了西班牙画家米罗的影响，并有着更加平衡与和谐的感觉。

◆美国最著名的抽象主义大师波洛克，此次有一件早期作品《无题》来沪。这件创作于 1938年或1941年的早期转型之作中，显示了艺术家在多种不同道路上的艺术探索，他吸收各种艺术养分来完成自己的艺术塑形，比如画中有墨西哥壁画的形式，也有毕加索代表作《格尔尼卡》提供的灵感。

◆爱德华·霍普的《夜游者》是芝加哥艺术博物馆的镇馆之宝，此次是第一次来到亚洲。作品创作于1942年，描绘了一个通宵餐馆和三个各怀心事的顾客，表现出一种美国式的孤独、孑然和深沉。画中的荧光灯是当时的新生事物，让餐厅散发出一种诡异的光芒，他自己也承认，在创作中“可能不知不觉地描绘出了一座大城市的孤独”。