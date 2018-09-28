草坪上森林里，艺术狂欢乐不停

晨报记者 殷 茵

草坪上，一场场艺术狂欢12小时不间断；森林里，一支支世界名团带来的曼妙旋律徜徉。在没有围墙的艺术天空下，有音乐的地方，就是剧场。第二十届中国上海国际艺术节将于10月19日至11月22日举行，作为艺术节的重要板块，今年的“艺术天空”系列演出活动将在本市16个区，4个户外场地、近20个室内场馆上演来自27个国家和地区、共计58台逾百场精彩演出。去年广受欢迎的城市草坪音乐广场 “12小时特别活动”和上海共青森林音乐节更将升级而来，全方位打造特色鲜明的艺术体验活动。

“12小时特别活动”吸睛

经过两年的锤炼，“12小时特别活动”正在成长为知名户外艺术体验品牌,今年的活动将于10月28日在上海城市草坪音乐广场开启一整天的欢乐，活动以“未·玩城”为主题，将纪念舒伯特逝世190周年贯串其中。届时，音乐厅和城市音乐草坪广场内外联动，西班牙加泰罗尼亚音乐宫合唱团、帕沃·雅尔维率瑞士最古老的交响乐团苏黎世音乐厅管弦乐团等优秀演出团队以及宁峰、斯蒂凡·塔哈哈、段皑皑、葛灏等青年艺术家将为观众献上古典之声；以“舞动未来”为主题的舞蹈工作坊，邀请谢欣等艺术家以即兴的创造，让观众随心所欲发挥“舞蹈天赋”。

为让更多市民能够在周末体验“疯狂12小时”，今年活动还特别增设了适合亲子家庭观赏的木偶演出。届时，《航海少年》《梦游仙境》等童话故事将让小朋友在大自然的怀抱中投入一场关于梦想与勇气的冒险。演出结束后，现场还会以手工课的形式，带领小朋友们一起尝试做属于自己的木偶。

今年艺术节期间，黄浦城市草坪广场上不但集结了英国布雷克美声跨界音乐会、意大利巴贝特乐团爵士音乐会、波兰探戈四重奏音乐会等众多优秀国际节目，还将呈现一批“接地气”的传统艺术——宝山国际民间艺术节世界民俗风情歌舞、艾伊丝打击乐团《查玛舞韵》蒙古族风格专场音乐会、西藏日喀则迥巴藏戏等都将带来民族风情。

“共青森林音乐节”升级

去年首度举办的共青森林音乐节，让热爱古典音乐的市民在亲近大自然的同时享受高雅艺术，今年的音乐节定于10月19日至21日在上海共青森林公园内举办。演出期间，听众将欣赏到由意大利指挥大师里卡多·夏伊携手享誉全球的由乐团首席、室内音乐家以及马勒室内乐团和斯卡拉爱乐乐团成员组成的琉森音乐节管弦乐团的精彩演出，还可以在户外感受瓦格纳《漂泊荷兰人》、拉威尔《圆舞曲》《波莱罗舞曲》等经典音乐作品的魅力；备受年轻人喜爱的彩虹合唱团以及意大利新斯卡拉蒂交响乐团与意大利西西里合唱团也将轮番登场。

值得一提的是，为使今年“艺术天空”的“进社区”活动吸引更多的少年儿童参与，艺术节特地联系了一批富有少儿特点的的作品送到市民家门口，其中有德国第五轮剧团的木偶剧《西部牛仔》、以色列木偶剧《花神的舞蹈》、中国的儿童剧《炎帝三公主——精卫填海》《孙子兵法》等优秀剧目。

据悉，目前观众可直接在大麦网及中国上海国际艺术节官方网站对“艺术天空”系列演出进行免费预约，除了免费演出之外，“艺术天空”的两大重点活动也将以非常惠民的票价对大众开放。