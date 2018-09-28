晨报记者殷茵报道 跨界，是近年来艺术界的一大潮流，10月，当今乐坛的两个知名跨界组合“美声男伶”与“红粉马天尼”将依次登上东方艺术中心舞台。

说到“美声男伶”，不得不提他们标志性的“popera”唱法。从名字就可以看出，这是一种糅合了流行歌曲唱法（“pop”）与歌剧美声唱法（“opera”）的结合体。为了充分发挥组合独特的声音特质，他们对大量流行、古典、歌剧、音乐剧唱段进行改编，其中包括对《奇异恩典》《圣母颂》这样大家耳熟能详的乐曲的再度演绎。本次演出，他们将带来电影《闻香识女人》中的名曲《一步之遥》、情歌《献给我曾经爱过的女孩》《深情吻我》等拿手曲目。

和“美声男伶”一样，来自美国波特兰市的“红粉马天尼”也是通过首张专辑的主打曲一跃成名的。1997年，这支由14名音乐家组成的小型沙龙乐团推出了首张专辑《往日情怀》，用法语演唱的同名主打歌一经问世就迅速占领法国单曲排行榜榜首，并被提名为当年的法国年度歌曲奖。作为一支美国组合，他们不仅唱英文歌，还会用意大利语、西班牙语、法语、中文、日文等15国语言演唱。他们将在现场带来幽默俏皮的《莉莉》、充满地中海风情的《拿波里一夜》以及经他们改编的拉威尔名曲《波莱罗》等风味各异的“音乐鸡尾酒”。