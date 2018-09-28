好戏连台一甲子生生不息话初心

晨报记者 曾索狄

1958年10月1日，上海电视台在南京路上的永安大楼开播，播出的第一条新闻片报道是当天在人民广场举行的庆祝中华人民共和国国庆9周年的活动……自此，上海观众有了一个相伴一甲子的“好朋友”。昨天下午，上海广播电视台（SMG）举行上海电视开播60周年纪念会，相关展览也于同日开幕。

从1958年10月1日至2018年10月1日，在整整一个甲子的历程中，上海电视人不仅创造了许多丰富的文化物质成果，还留下了许多宝贵的精神财富。在纪念会上，首席播音员主持人印海蓉和来自SMG不同岗位的7位员工代表，分享了各自的工作感悟。7位在1958年参与上海电视开播的开台元老——乔善珍、许诺、张庆科、沈西艾、胡文金、黄允、陈醇更是来到现场，回顾上海电视的初心。据介绍，在60年的发展中，SMG坚持新闻立台，目前新闻节目日均播出超过19小时，在全国省级台中遥遥领先，东方卫视平均每天新闻播出量超过200分钟，位居全国省级卫视第一。

今年国庆期间，四集纪录片《上海电视60年》将登陆荧屏。纪录片以几位青年电视人对历史的追寻，用编年体的方式呈现上海电视事业60年的发展足迹。

上海电视那些创造“第一”的节目

60年来，上海电视人勇于创新，敢为人先，顺应时代的发展变化，开创了中国电视历史的众多“第一”。

■《红色的火焰》

1958年10月25日，上海电视人根据青年工人李志祥的先进事迹，自编自导自演自拍了电视剧《红色的火焰》。由于没有录像设备，该剧成为第一部以直播形式播出的电视剧。

■电视“春晚”

1959年2月7日除夕夜，中国第一台电视“春晚”亮相上海荧屏。

■《大舞台》

1984年4月9日，全国首档戏曲栏目《大舞台》开播。沪上第一代主持人小辰担任节目主持人，不同戏曲节目纷纷登场。

■《卡西欧杯家庭演唱大奖赛》

《卡西欧杯家庭演唱大奖赛》是全国首档平民选秀节目，自1985年播出后举办了11年，首届比赛的决赛创下95%的惊人收视率。

■《你我中学生》

1986年6月12日，全国首档由中学生自己采访、编辑和主持的栏目《你我中学生》开播。

■《海外影视》

1981年7月4日，上海电视台播出了第一次译制的外语片日本连续剧 《姿三四郎》。1987年10月21日，上海电视台又在全国第一个播出译制片专栏节目 《海外影视》，首播剧是美国剧集《两代夫人》，此后还播出了 《大饭店》《成长的烦恼》《东京爱情故事》等。

■《十六岁的花季》

1989年，央视影视部和上海电视台联合拍摄了中国最早的校园青春剧 《十六岁的花季》，一经播出轰动一时。

■《快乐大转盘》

全国首档游戏类节目《快乐大转盘》于1993年1月24日在上海东方电视台开播。这个开了国内综艺娱乐先河的节目，以新颖的游戏设计、亲民的主持风格，风靡一时。

■《东方直播室》

1993年1月，内地第一档直播谈话类节目《东方直播室》在上海东方电视台播出。节目围绕民生话题，当事人、嘉宾展开多方辩论，场外观众可通过热线同步发表意见。

■《相约星期六》

1998年1月24日，全国第一个电视相亲节目《相约星期六》在东方电视台开播。

■《加油！好男儿》

2006年5月21日上海推出了国内首档男性选秀节目《加油！好男儿》，井柏然、马天宇、李易峰等通过该节目为人所熟知。

■《中国达人秀》

“断臂钢琴师”刘伟、“菜花甜妈”……中国电视荧屏的“海外版权风”，起点源于2010年7月25日在东方卫视播出的 《中国达人秀》。这档节目曾连续三季打破电视综艺的收视纪录。