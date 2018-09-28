2018广播节开幕-星素同台共享精彩

晨报记者 徐 宁

伴随着三场精彩演出的举行，2018上海广播节于昨日正式拉开帷幕。这三场演出分别是：《最爱金曲榜》音乐盛典；《九州百戏·知音》全国戏曲名家名票汇演；《星期广播音乐会》纪念改革开放四十周年特别演出。

《最爱金曲榜》讲述金曲故事

作为广播节的第一炮，9月26日，由Love Radio主办的《最爱金曲榜》音乐盛典在沪举行。成龙、张信哲、杜德伟、齐豫、朱明瑛等华语乐坛唱将和实力新人携经典作品亮相，向雪怀、小虫、黎沸挥、袁惟仁、王平久、毕晓世等词曲作者悉数登台。

盛典现场揭晓了20首“最爱金曲”，张信哲以入围歌曲数最多、累计投票数最高成为本届《最爱金曲榜》的“人气王”，成龙则获颁“影响力大奖”。

《九州百戏·知音》名家捧名票

《九州百戏·知音》以“名家傍名票”的形式，展现12个地区13个剧种的曲艺爱好者的风采。这些名票从“40后”到“10后”，最小的票友年仅6岁，其中有学生、打工仔、私企创业者、工程师、外企金领……他们有着不同的人生际遇，相同的是他们对戏曲的钟情和热情。

张国利出生在承德隆化县一个普通的农民家庭，从小就爱听戏、唱戏。工友递给他的一张张秋玲主演的《江姐》的戏票，点燃了他对河北梆子的热爱。2013年，张国利正式拜在张秋玲门下，用12年的痴迷换来了梦想成真。

来自陕西泾阳的“80后”小伙子曹佳在16岁那年给远在西安的马友仙写了一封拜师信，从此开始了马友仙对曹佳长达两年多的电话远程教学。2016年，电视剧《那年花开月正圆》在央视热播，曹佳在剧中担任了秦腔指导并出演“魏长生”一角。

这些票友说起戏来头头是道，演起戏来有模有样，同时还组织起曲社、沙龙来团结戏迷，为曲艺传承作贡献。如来自武汉的票友王静萍，她的母亲是汉剧旦角演员新艳云。从商多年的王静萍自掏腰包举办汉剧演出，并成立武汉市汉剧戏迷协会。

星广会纪念改革开放四十周年

80年代初，上海秉着“海纳百川，包罗万象”的海派精神，源源不断吸收和引入外来优秀流行乐，既给上海市民带来了新鲜动人的旋律，也让全国人民接触到了更广阔世界的歌声。

昨晚，作为2018上海广播节的特别演出，星期广播音乐会携手上海轻音乐团，在上海音乐厅奏响“纪念改革开放四十周年”音乐会，观众们与当年最熟悉的声音一起，共同回顾这40年走过的路。