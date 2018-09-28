雕刻：红木家具的“诗眼”

文有文眼，诗有诗眼，红木家具也有“眼”，何谓？画龙点睛之雕刻——图案纹饰是也。寓意吉祥如意的祥瑞文化，以图案纹饰作为表现载体，用精湛雕刻技艺在家具尤其是红木家具上予以呈现，大大提升红木家具的文化附加值，为具有知名度、美誉度的红木家具企业所重视而不敢轻视懈怠。

当家具脱离了最低级的实用需求阶段，艺术性便自然而然地被设计制作的工匠们以灵魂的状态赋予其间，除了造型款式，以图案纹饰为雕刻的素材，理所当然地成为家具尤其是红木家具的“诗眼”。可以说，当材质选定、形制已然、榫卯精良之后，图案的灵拙、纹饰的文野、雕刻的精疏，便成为“这一个”家具与否拥有高文化含量、高附加值的重要标志——可以设想，一件黄花梨家具，设计无可挑剔，形制美轮美奂，制作精益求精，但图案纹饰选择不当、雕刻水平粗劣低下，这件高档名贵稀缺木材制作的家具，必然糟蹋于一“刻”之下。

家具上雕刻图案纹饰，同样具有悠久的历史，不谈远古，且论当下。现时中国红木家具的雕刻的工艺以及风格，可以大致分为广东、东阳、苏州和北京四大地域，苏作红木家具以清雅人文为特色，东阳红木家具以精致唯美为看点，广作红木家具以西洋图案为潮流，和海派家具有异曲同工之处，京作红木家具则以繁复厚重为要素。

图案和纹饰

红木家具的雕刻，可以分为图案和纹饰两大类，既有联系，又有区别。图案纹饰，合起来可以认为是同义叠意，一般被解释为具有装饰意味的花纹或图形，都是中华传统祥瑞文化，在家具载体上的予以体现，而以高端名贵稀缺木材制作的红木家具，对图案纹饰的雕刻，更为重视，乃是家具的“诗眼”。

落实到具体，则图案往往是倾向于相对写实的人物、山水、花卉、蔬果、珍禽、异兽、昆虫，作为装饰，古人都赋予了它们吉祥如意的寓意，表达了人们对和谐美满的寄托，对宁静安详的追求。比如百童闹春、龙凤呈祥、石榴多子、牡丹富贵、佛手祈福、蟾宫折桂、象寓吉祥、仙鹤长寿等等。

而纹饰往往偏向于相对抽象的纯粹装饰，既可以从具体的物件中夸张变形幻化而来，比如祥云纹饰、如意纹饰、花瓣纹饰、树叶纹饰，能窥见其概意而非一点一划对实物的描摹；也可以从抽象到抽象的创作，比如纯几何线条的，以对称、饱满、流畅、圆润，给人以视觉美感，丰富联想，赏心悦目而神清气爽。

红木家具的雕刻种类

浮雕

浮雕又称“平面雕刻”，指图案纹饰略高于底面的浮凸雕刻手法，是雕塑与绘画结合的产物，以压缩视觉的手法来处理对象，可分为深浮

雕和浅浮雕两类，是红木家具中最常用的雕刻手法。

透雕

透，通透、穿透之意，顾名思义，透雕是一种镂空底板的雕刻工艺，故也称为镂空雕，这种雕刻手法，图纹玲珑剔透，秀美生动，形象逼真，栩栩如生，充满艺术美感，具有很高的观赏性。

圆雕

圆雕是一种立体的非压缩雕刻形式,可以从不同角度欣赏到物体的各个侧面，常用于宝座、衣架、高面盆架搭脑的两端,刻成龙头或凤头。炕桌足端攫珠的虎爪,乃至各种各样的卡子花,都是圆雕。

丝翎檀雕

翎毛画是工笔国画的技法，丝翎檀雕是将这一技法与木雕艺术完美结合的行业一大创新。它在保留中国工笔画的精致、细腻、形神兼备等特点的同时，通过木质载体立体的呈现，彻底改变了国画二维空间的局限性，以“取神得形，以线立形，以形达意”获取神态与形体的完美统一。一般是以雕刻禽类图案为主，传神表现羽毛纤毫的逼真

线雕

亦称线刻，是用刻刀直接在木料上刻画出纹饰图案，以线条为主要造型手段，具有流畅自如，清晰明快的特点，犹如中国画中的“白描”。但此雕刻手法在红木家具中并不常用，只是偶尔为之，主要是用来装点某一局部。(康又为)