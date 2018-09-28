酒、拳、书、印融于一体的艺术-——记警官书法家顾奇鸣

黄栋华

酒，在中国书画艺术中有着十分重要的力量，许多文人艺术家都与酒结下不解之缘。唐代的张旭，被后人称为“癫张”，他酒后书写的字，索笔挥洒，边写边狂，而墨留之处如行云翻腾，又似雷霆“震怒”，仿佛在吼拳舞剑，为后人留下了无法复制的书法艺术。而东晋的王羲之其不朽之作《兰亭序》，事后他又书写了数十张，但都不如第一张。为什么会出现这种情景？唐代何延之在《兰亭记》中提到：其时乃有神助。及醒后，他日更书数十百本，无如祓禊所书之者。其中“醒后”提供了当时的情景，书圣王羲之是喝了酒后，犹如神助，才写得如此洒脱。这是后人一致公认的观点，醉来信手两三行，醒后却书书不得。

近日，刚从华东民航管理局公安局退休的顾奇鸣局长，就是一位张旭式的酒仙书法家，1米76的个子，体重200斤，“超重量”体重，也使他的酒量达到了“超水平”，一次可喝白酒2斤以上。顾奇鸣说，我喝半斤左右白酒后，写字是最入状态的，大脑处在半梦半醒状，手提毛笔有种无所顾忌的兴奋状，犹如天马行空，唯我独尊，达到忘我的境界。有一次到福州，晚上休息时，几位朋友醉翁之意在于“字”，请我吃夜宵，7两白酒后，取出了事先准备好的笔、墨、纸，要我写一个“福”字，我神态正在兴奋状，一口气写了6个“福”字，全被朋友“抢”走了。

顾奇鸣对笔者说：我写字有天赋，也有后天勤奋。我出生于1957年，懂事后看见爷爷写得一手漂亮毛笔字，而我父亲在上海县工商局工作，业余时间常以书法相伴，也是一手漂亮的毛笔字。耳濡目染，我从小就养成了写毛笔字的习惯，父亲见我有这一爱好，于是在我7岁时就送我去青年宫书法班学习。青年宫的两年书法学习，在老师指导下，使我懂得了书法是有规则的，不能由着性子写，得先打下基础，然后才可发挥自己的长处，形成风格。

在50多年的书法生涯中，顾奇鸣比一般书法家有着更广博的兴趣，他喜好篆刻，一般书法用章都是自己制印。他从小还拜师学习形意六合拳，练得一手好拳。他说，练武与书法有异曲同工之妙，练武对写书法很有帮助，打拳要练手腕和拳力以及运气和走步，而要写得一手好字，也得练手腕的灵活、笔的用力及运气和步伐。武术在表演时为达到优美好看，讲究套路，但在搏击时，必须出拳重、快、准，手腕要灵活，才能制敌于拳下，是不讲套路的。书法也一样，最高境界的书法大家，其点、捺、勾、撇、竖等书写规则，手腕用力要快、灵活，这些动作必须瞬间一气呵成，如有停顿，字就写得不洒脱，显得匠气。而要达到这种出神入化，似乎要借助于酒的力量。

顾奇鸣这位能文能武的警官，下乡插过队。当了10年消防兵，在民航工作了近30年，尤其是在民航公安局长任期内，主管华东地区47个机场的安保工作。在负责上海世博会、杭州G20峰会、亚信会议、南京青奥会等重大国际会议的安保工作期间，时常在各地机场驻场工作，但繁忙工作之余，顾奇鸣仍坚持练字，这已成了他生活中的一部分。

听顾奇鸣侃书法艺术，将书法和酒以及武术联系在一起，他的确是位警界奇才。