直落两盘力克奥运冠军 闯入武网女单四强-王蔷排名上升至亚洲第二

晨报记者 王 嫣

昨天傍晚结束的2018年武汉网球公开赛女单1/4决赛中，近来状态火热的王蔷以 6∶3、6∶1完胜奥运冠军普伊格，首次打进W TA超五赛事女单四强，也为中国金花再度刷新了武网的最佳战绩。

虽然距离决赛越来越近，但王蔷的本轮对手普伊格，比起前两轮的对手普利斯科娃和加芙里洛娃还是实力稍逊一筹。甚至波多黎各姑娘的世界排名还不及王蔷，在第67位，此前的唯一一次交手，也输给了王蔷。只是跟中国金花一姐一样，普伊格最近状态不错，上一轮刚刚淘汰了沃兹尼亚奇。

昨日再战，王蔷上来就连破对手两个发球局，4∶0领先。但普伊格也很快展开反扑，顽强将局分追到3∶4。关键时刻王蔷再度破发成功，并化解3个破发点，6∶3先声夺人。第二盘1平之后，王蔷再度上手，连续3次完成破发，6∶1结束比赛。

至此王蔷成为2009年W TA改制、设立“超五赛”之后，第二位在超五赛打进女单四强的中国金花。而第一位正是王蔷的奋斗目标李娜，娜姐曾在2013年的辛辛那提打进四强。而在这场胜利之后，王蔷的即时排名也来到第28位，超越谢淑薇，仅次于日本的大坂直美，位居亚洲第二。

王蔷上周刚刚连赢5场拿下广网冠军，武汉又是一波4连胜，她坦言身体很累，更需要休息，但为了求胜，只能硬扛。“非常开心能在亚洲赛季打出这样的成绩，上半年表现不是特别好，教练本来已经在规划明年了，但没想到下半年还蛮惊喜的。”王蔷说，不断的胜利也带给自己更多的自信，“我觉得中国网球从娜姐退役以后，还是在一个上升的趋势里。现在可以看到很多年轻运动员在高级别的赛场上打比赛，我们都有机会去赢得比赛。我现在越来越相信我自己，朝着一个目标去努力，当然如果可以像娜姐打得那么好的话，我觉得人生都完美了。”