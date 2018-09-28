赛会公布选手阵容-瓦林卡吴易昺获正赛外卡

晨报记者 王 嫣

10月6日，上海劳力士大师赛将拉开赛事10周年的帷幕。费德勒、德约科维奇、德尔波特罗、小兹维列夫等网坛高手自动入围。同时赛会也宣布，四张正赛外卡分别颁发给了中国选手吴易昺、张择和李喆，以及瑞士名将斯坦·瓦林卡。

作为ATP最高级别赛事，上海劳力士大师赛的参赛选手阵容向来含金量十足。2014、2017的赛会冠军费德勒，2012、2013和2015年的赛会冠军德约科维奇、“大师兄”德尔波特罗、锦织圭以及本赛季表现亮眼的小兹维列夫、迪米特洛夫、蒂姆、伊斯内尔和西西帕斯、沙波瓦洛夫等人气选手都已确定参赛。

此外，曾经连续九年不间断参加上海劳力士大师赛的法国名将西蒙，也将第十度作战申城。

两周前的“通向劳力士大师赛之路”国际网球挑战赛上海站，李喆成为走得最远的中国球员。他将和2018年雅加达亚运会男单亚军吴易昺、今年在成都捧起第二座挑战赛男单冠军奖杯的张择，以及伤愈复出后的瓦林卡一道持“上海劳力士大师赛”正赛外卡迎战一众网坛大师。双打正选外卡资格将给予张择、公茂鑫以及吴迪、李喆组合。

今年赛事资格赛的阵容同样强大。包括今年美网击败费德勒、现世界排名第36位的澳洲人米尔曼，还有即将第10次来沪参加上海劳力士大师赛的西班牙名将菲·洛佩兹，今年首次参加温网就打入第四轮、拥有中国血统的美国小将麦克唐纳德，米沙·兹维列夫等中国球迷喜爱熟悉的球员。中国选手方面，四张资格赛外卡颁给了吴迪、张之臻、特日格乐和华润豪。最终将有7位选手突破28签位的资格赛重围，闯入男单正选赛。

据悉，上海劳力士大师赛前半程还有少量余票，球迷朋友可以登录赛事官方票务网站久票网 （w w w.jusstick tes.com）抢票。赛事更多信息请关注官方微信：上海劳力士大师赛。