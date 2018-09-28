晨报记者 孙俊毅

本周五被列入中国体育彩票足球竞彩项目的赛事包括俄超、西甲、法甲等。

周五001俄超 28日22:30奥伦堡VS莫斯科中央陆军升班马奥伦堡在俄超联赛开局阶段取得一波三连胜，近4轮联赛2平2负，目前排名俄超第6。莫斯科中央陆军上轮1比1战平莫斯科斯巴达，联赛和欧冠取得两连平。主流机构对本场开客让半球中高水，对比中央陆军此前客场对阵排名靠后的苏维埃之翼让出平半，客队值得看好。

竞彩胜平负推荐：

奥伦堡VS莫斯科中央陆军 负

周五024法甲 29日02:45圣埃蒂安VS摩纳哥圣埃蒂安上轮在客场3比2击败图卢兹取得两连胜，本赛季除了输给强大的巴黎圣日耳曼，其余6轮联赛3胜3平保持不败。摩纳哥除了首轮击败南特外，接下来6轮联赛3平3负，加上欧冠主场输给马竞，连续7场比赛没有胜绩。主流机构对本场开主让平半中低水，对比上赛季摩纳哥客场让出圣埃蒂安半一，此番严重倾向主队，摩纳哥依然难胜。

竞彩胜平负推荐：

圣埃蒂安VS摩纳哥 胜/平

周五025西甲 29日03:00巴列卡诺VS西班牙人巴列卡诺周中做客2比2战平皇家社会，前5轮中两场拿分的赛事都是在客场。西班牙人周中1比0力克埃瓦尔，本赛季三个主场取得全胜，做客则是1平2负。主流机构对本场开平手盘，是2011-2012赛季至今巴列卡诺首次在主场未对西班牙人让球，客队应能不败。

竞彩让球推荐：

巴列卡诺（-1）VS西班牙人 负