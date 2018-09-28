刘国梁“回归”陪国乒战东京

见习记者 陈 庚

9月27日，中国乒协官网宣布了一则重大通知：成立第九届委员会换届筹备工作小组，中国乒协副主席刘国梁担任工作小组组长，并主持协会工作。

从去年6月刘国梁离任国乒总教练岗位，到今日上任工作组组长。过去这一年多的时间，他到底在忙些什么？而此番回归，他又将带来什么？

一纸声明告别教练席

从国乒主教练到乒协副主席，一切可以说来得太突然了。要知道，去年的3月30日中国乒协在鞍山举行了一场教练员竞聘会，刘国梁可谓是众望所归，成功当选了国家总教练。

然而到了6月份，中国乒协却突然宣布，刘国梁离任国乒总教练岗位，转任中国乒协副主席，国乒将不再设置总教练、主教练。字数越少，事情越大，消息一出，不少网友纷纷感到十分震惊，无法理解乒协的这一举动。但风波还没结束，在刘国梁卸任主教练后的第三天，国乒三大主力马龙、许昕、樊振东以及主管教练秦志戬和马琳在未经中国乒协批准的情况下擅自放弃参赛。

球迷的质疑声开始扩散，种种“阴谋论”充斥于网络上。为了不让事情继续发酵，刘国梁在微博上发声道，“在改革的道路中，我绝不会为了自己的总教练职务而影响改革的发展，一切都将以大局出发，尽自己的微薄之力去积极推进乒乓球项目改革！”

“空窗期”不忘执教

告别了教练席，但刘国梁依旧心系国家队。他通过录像回放，帮助球员分析技术动作和遇到的麻烦，用微信等方式对球员进行“远程指导”。除此之外，工作压力骤降，让他拥有更多的时间去陪伴家人。

刘国梁夫妇有一对双胞胎女儿，其中姐姐刘宇婕喜爱打高尔夫，妹妹刘宇彤则偏爱乒乓球。作为高尔夫爱好者，刘国梁趁这段时间当起了女儿刘宇婕的教练兼球童。父女俩一起到处征战，女儿也继承了他的冠军血统。

让专业的人做专业的事

从国乒目前所处的东京奥运周期这个节点上来看，刘国梁的回归自然成为了一起关键事件。这也与国家体育总局在近几年推行协会制管理、“专业的人做专业的事”的用人理念不谋而合。

姚明上任篮协主席后颁布的红蓝队改革帮助男篮登顶雅加达亚运，证明了这项用人决策的正确性。除了姚明外，前中国击剑名将王海滨出任了中国击剑协会主席，短道速滑金牌教练李琰出任了中国滑冰协会主席，花样滑冰奥运金牌得主申雪则出任了中国花样滑冰协会主席。

随着刘国梁的正式回归，乒协改革也渐渐走上了正轨，未来乒协还将进行怎样的改革，值得期待。