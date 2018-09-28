当小伙伴们创业的心遇到悄悄降低的创业门槛-五个创业故事生动演绎“双创”升级

晨报记者 李 俊 见习记者 杨晓东 罗佳明 实习生 杨瑷竹

9月26日下午，国务院发布打造“双创”升级版意见，引导资金更多地投向创新型企业和小微企业。简单地说，小伙伴们若真的有一个靠谱的创业计划，拥有一份创业的心，那么创业的门槛已经大大降低，因为你获得创业资金或许更容易了！而比起满大街不明背景的金融机构张贴的贷款广告，选择这些银行正规军显然更靠谱……

大学生创业：5万元贷款不用付利息

长宁区一家教育机构的合伙人小林告诉记者，自己和两名大学同学在实习单位离职后，选择了自己创业。他们在创业过程中，一共享受了免费风险评估、免费政策培训、无偿贷款担保及部分税费减免四项优惠政策。

据小林介绍，自己和同伴在刚开始创业的时候，在银行申请了五万元小额贷款。刚开始由于业务不熟悉，很多账难以收到，不得已还申请了一次延期还款。最终，靠着这笔资金，机构开始慢慢走向正常运作。

大学生创业无息贷款，是指为了鼓励广大高校毕业生自主创业而设立的一种贷款方式。虽然对于创业者来说，不需要支付利息，但对于银行来说就是有息的，只不过国家为了鼓励创业促进就业出台了相关政策，利息由财政补贴而已。

目前，各国有商业银行、股份制银行、城市商业银行和有条件的城市信用社都有为自主创业的毕业生提供小额贷款，贷款额度一般在5万元左右。贷款期限最长为2年，到期确定需延长的，可申请延期一次。贷款利息按照中国人民银行公布的贷款利率确定，担保最高限额为担保基金的5倍，期限与贷款期限相同。

创业者只需要登录YBC中国青年创业国际计划网站下载“创业计划书模板”，以此为参考构思填写个人的创业计划书；提交创业青年个人提交相关材料说明：资金申请书，个人信用核查表、联系人信用核查表、本人及联系人身份证复印件、营业执照复印件、户口本全部内容复印件、房屋租赁协议，经过评估、审批后,就可获得创业资金。

[小贴士]

申请者毕业不得超过两年

需要注意的是，对于大学生创业贷款，国家有着硬性的规定，即贷款申请人必须在18岁以上，有着大专及以上的学历，此外，必须为应届毕业生或毕业两年内的大学生。也就是说如果毕业超过两年，将得不到失去大学生创业贷款的相关政策的支持。

汽车抵押贷款：贷款拿去用，车子照样开

毕业后不想找工作，决定还是自己创业当老板，但东拼西凑还差50万启动资金，实在不知道该如何是好。刚刚从上海某大学毕业的闫先生向记者抱怨道。

当记者问闫先生是否考虑过银行抵押贷款时，闫先生表示他之前也跟父母商量过将父母名下的房产拿去银行申请抵押贷款，但是经过再三考虑，还是放弃了这个想法，闫先生说：“父母也就只有这一套自住房屋，万一我创业失败，到时候父母就真的得跟我一起睡大街了。”

抵押贷款是银行采用的一种贷款方式，要求借款方提供一定的抵押品作为贷款的担保，以保证贷款的到期偿还。抵押品一般为易于保存，不易损耗，容易变卖的物品，如有价证券、票据、股票、房地产等。

既然，房子不能拿出去抵押，那么汽车呢？

我现在出门谈业务都是靠这辆车代步，如果乘坐公共交通工具会非常不方便，如果拿去抵押怕没办法继续使用这辆车……

闫先生的顾虑几乎可以代表所有对汽车贷款不了解人群的顾虑。

其实，据记者了解，多家银行已经推出了一些用于经营的汽车抵押贷款产品，借款人使用这类产品借到钱后，车辆仍归借款人自行使用。比如平安银行推出的能够用于经营和消费的汽车抵押贷款，采用等额本息或等额本金还款方式，借款人在借款后，仍可以自行使用车辆，放款时间最快只需一天，且单笔贷款金额最高可以达到50万元。值得一提的是，如果通过此种方式贷款，借款人需向银行提供二代身份证、车辆行驶证和机动车登记证明、收入证明（如银行流水或公司出具的收入证明等）还有相应的居住证明，比如水电煤账单等材料。

[小贴士]

逾期不偿损失巨大

需要注意的是，借款方采用抵押方式贷款，会面临一定的风险，比如贷款期满后，如果借款方不按期偿还贷款，银行就会将抵押品拍卖，并用拍卖所得款偿还贷款，拍卖款清偿贷款后的余额才会归还给借款人。

也就是说，如果闫先生利用父母的房屋进行贷款，一旦创业失败，那么他父母仅有的一套房屋将会被银行拍卖还贷；而对闫先生全家来说，抵押房屋贷款所带来的风险是他们无法承受的。

小额信用贷款：材料较多，流程有点复杂

“我在企业里干了7年多，实在是不想再给别人打工，所以跟家人多次商量后决定自己创业，但手上资金有限，后来跟周围人打听了一下，决定先去银行咨询一下小额信用贷款。”刚从广告公司辞职的刘小姐向记者表示。

小额信用贷款以个人或家庭为核心，主要是为工商个体户、小作坊、小企业主服务，贷款的金额一般为10万元以下，1000元以上，其特征是债务人无需提供抵押品或第三方担保，仅凭信誉就能取得贷款，并以借款人信用程度作为还款保证。

据记者了解，借款人申请小额信用贷款，要经历三个流程：

一、贷款人需提出贷款申请，并携带身份证、户口本、营业执照、税务登记证、就业失业登记证、保证人工资证明、保证人身份证、户口本、房屋租赁合同等有效证件，到户籍所在社区劳动保障工作站领取《小额担保贷款认定表》，在确认具备小额担保贷款的资格后，到所在街道劳动保障事务所审批盖章，再递交区人力资源服务中心审核、备案，由区劳动保障部门盖章。

二、借款人要持经审核通过的《小额担保贷款认定表》及所需材料，向市中小企业融资信用担保中心申请担保贷款。

三、担保中心在审核借款人资料、经营项目真实存在、担保措施真实有效后，报所在市联审会议最终审批确定贷款金额、贴息比例，并通知经办银行发放贷款。

[小贴士]

流程复杂，时间留足

需要注意的是，由于这种贷款方式风险较大，因此其审批流程非常严格，一般要对借款方的经济效益、经营管理水平、发展前景等情况进行详细的考察，只有符合要求的贷款人才能申请相应的贷款，以降低银行的风险。比如贷款人申请建设银行小额信用贷款时，需满足其设定的包含年龄、户口、稳定合法收入、信誉在内的八条贷款条件。

失业人员：创业贷可享政策补贴

现在市面上除了针对青年人有相应贷款项目，各地就业服务局也在向本地区内的下岗失业人员发放创业小额贷款。

普陀区一家面馆的老板王师傅表示，自己两年前是一家事业单位的食堂工作人员。公司倒闭后，自己没有选择再去找工作，想要自己创业，然而自己几年的积蓄还是稍有不足，于是通过区劳动就业服务局申请了一份专门针对下岗失业人员的小额贷款。

而杨女士作为90年代下岗潮中的一员，她的故事显然更有代表性：“2003年，儿子的出生成了我人生的转折点。当时，嫂子看我家实在困难，出钱给我请了个月嫂，给了我很大启发。

那时候，月嫂这一行还没有现在这么火，我觉得月嫂的活儿不难，工资又高，就有了创业的想法。”但苦于没有创业经验和资金，这一想法在很长时间内依旧只是个“想法”。

杨女士感叹，“正当我进退两难不知所措的时候，2005的夏天，妇联的领导告诉我，区就业服务局免费为下岗失业人员举办创业培训，并提供小额无息贷款。我马上到区就业服务局咨询，确有此事，便毫不犹豫报名参加了培训。”

随后，杨女士参加了区就业服务局免费提供的下岗失业人员创业培训。从不懂得怎样经营、怎样管理，通过参加创业培训，多年来遇到的疑难问题，都找到了答案。另外，还在短时间内得到了两万元的小额贷款。

在得到创业启动资金和相关经验后，创业20多年来，杨女士的小公司不断发展，已成为集家政月嫂、手工编织、培训就业为一体的多元化服务机构。而这样的励志故事，每天都在发生。

[小贴士]

符合条件方享利率优惠

建行方面表示，如需要申请下岗失业人员创业贷款，首先需要借款人所在社区或所在企业推荐，经过劳动保障部门审查，贷款担保机构审核并承诺担保后，通过中国建设银行开办下岗失业人员小额担保贷款的业务分支机构申请办理。而贷款额度最低为人民币2000元，单户贷款额度最高不超过2万元。

此外，东方融资网显示，为了支持下岗职工创业，创业贷款的利率可以按照中国人民银行规定的同档次利率下浮20%，许多地区推出的下岗失业人员创业贷款还可享受60%的政府贴息。