美联储年内第三次加息，创十年最高-我央行昨天宣布不开展公开市场操作

晨报记者 林劲榆

昨天凌晨2点，美联储货币政策委员会FOM C宣布加息25个基点，将联邦基金目标利率区间上修至2%-2.25%，创2008年以来最高，符合市场预期。这是美联储今年第三次加息，此前3月和6月各加息25个基点，也是2015年12月开启本轮货币政策紧缩周期以来的第八次加息。

美元年内第三次加息

政策声明显示，美联储对经济更为乐观，认为劳动力市场和经济扩张表现均为“强劲”，重申前景面临的风险大致平衡，通胀仍然保持在2%附近，通胀预期几无变动。

美联储此次重新确认了未来进一步加息的预期，对2018年4次、2019年加息3次和2020年加息1次预期不变，并上调了今明两年的美国GDP增速预期。联储会后声明删除了“货币政策立场仍然宽松”的措辞。

对此，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上回应了对上述删除措辞的疑问，称此举不代表联储的利率路径预期有任何改变。他重申整体金融条件仍然宽松，不排除一旦经济走软降息的可能。鲍威尔还提到，部分资产价格处于历史性区间的上端，金融脆弱性温和，但需对脆弱性的累积保持警惕。

消息公布后，美元指数(94.5383, 0.2313, 0.25%)大幅波动，剧烈震荡，上演过山车走势。鲍威尔讲话期间，美元指数一度刷新日高，此后回落再度上涨。

人民币按兵不动

美联储宣布加息后，港币等货币宣布跟进加息步伐，人民币则按兵不动。

昨天上午，香港金管局宣布上调贴现窗基本利率25个基点至2.50%，随即香港四大主要银行汇丰银行、恒生银行、渣打银行、中国银行（香港）随即齐齐宣布上调港元最优惠贷款利率，这是香港自2006年来首次上调最优惠利率，这意味着香港超过十年的超低息环境宣告结束。

与此同时，中国央行宣布昨天不开展公开市场操作。分析认为，这意味着，中国暂不跟进美国加息。中国人民银行参事盛松成表示，美联储加息是预料之中的，反映了美国经济各项指标向好，短期内对人民币汇率压力不会太大。