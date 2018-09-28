晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市小幅震荡，盘中跌破2800点，创指大跌近1%，盘中调整已久的医药股有重新启动迹象。午后沪市缩量横盘，主力显然不想让股指马上再回2800点之上，这样一些急于用钱过节的投资者就只能在低位抛筹。最后沪市下跌15点，跌幅0.54%。创业板跌幅更大一些。

邮轮旅游大发展

昨日有媒体报道，交通运输部即将发布“关于促进邮轮经济发展的若干意见”。据介绍，此前的征求意见稿提出，到2030年中国邮轮旅游人数达1300万人次，邮轮自主设计、建造、配套设备国产化率达到50%以上，使中国成为全球最具活力的前三大邮轮市场之一。在发展目标方面，提出到2030年中国邮轮旅游人数达1300万人次；邮轮自主设计、建造、配套设备国产化率达到50%以上；供应、物流、配送配套服务齐全，本土邮轮船队初具规模。

A股从事邮轮运营的企业有渤海轮渡和海峡股份，运营厦门、深圳蛇口邮轮母港的招商蛇口。此外，中国船舶控股股东中船工业集团，与意大利芬坎蒂尼公司合资组建了邮轮建造企业，正在建造国产豪华邮轮。招商轮船实控人招商局集团近日也成立了招商局邮轮制造有限公司。

乡村概念股蕴机遇

中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》对实施乡村振兴战略第一个五年工作做出具体部署，是指导各地区各部门分类有序推进乡村振兴的重要依据。

对此，机构认为，乡村振兴上升至国家战略层面，所蕴含的市场机遇“农业强、农村美、农民富”是“乡村振兴”战略的最终目标，而在实现这一目标的过程中也给市场提供一些全新的机会。在此背景下，农业发展由增产导向转向提质导向将加快推进，农业转型升级将加快，乡村振兴相关概念股有望迎来黄金时机。根据初步测算，今年乡村振兴大约能够带来1万亿元的投资需求。

赚钱效应逐渐增加

北京时间周四 (9月27日)凌晨2:00，美国联邦储备委员会宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点至 2.00%-2.25%区间，同时A股纳入富时罗素指数也已揭晓，两大靴子落地，符合市场预期。

大盘在连续拉升之后，沪市存在一定的整理要求，这个我在昨天的盘后分析中已经提到：考虑到本周是国庆长假前的最后一周交易，市场多空情绪可能会趋于谨慎，沪市大概率会在60日均线（已连续3天站稳于60日均线之上，有脱离底部的迹象）附近反复整理，但这种整固有利于清洗浮筹和修复技术形态，总之节前的反弹不会一蹴而就，也不会马上结束，预计在2800点一带将有所反复，但之前过度悲观的预期已经在短期内得到一定修正，市场机会和赚钱效应正在逐渐增加，投资者如果不急于用钱，则可以继续持仓过节待涨。