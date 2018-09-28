风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

近年来，娇娇已经听过好几次“看穿式监管”，但对这样的说法，她一直不是很明白其中的含义。昨日，高智告诉她“所谓看穿式监管，简而言之，就是指监管部门可以‘看穿’投资者的证券账户，清楚掌握每一个账户的情况。”

虽然，目前两地证监会针对互联互通的投资者识别码的大纲已达成共识，也已形成互联互通北向交易 （沪股通和深股通）看穿式监管的具体方案。但 “看穿式监管”成果已经有了。像前不久披露的唐汉博等人操纵“小商品城”案的线索，就是沪港通跨境操纵行政处罚第一案，不但形成了有效的市场威慑，还让大家知道违法犯罪者操纵市场的手法正在发生变化。

“按理说，个人账户都是实名制，监管还是挺容易的，为什么要特别强调 ‘看穿式监管’呢？”娇娇似乎还是有点不明白。

“我们大A股实行的是穿透式监管，但中国香港等成熟的境外市场采取的是 ‘非看穿式’体系，即二级账户管理体系。香港结算和港交所仅可以获得经纪商等市场参与者的账户和交易的信息，而无法直接掌握经纪商背后实际投资者的账户和具体交易、持仓情况，也就是说香港市场的交易是以非看穿证券账户体系为基础的。除非投资人的交易行为已经触犯法律，监管当局才会到券商进行取证调查。而在香港，证监会及交易所的分工也与内地不同，涉及投资者的监管由香港证监会负责，负责一线监管的没有调取、查看投资者交易资料的权限。香港交易所主要负责监管上市公司是否遵守 《上市规则》，以及券商是否遵守《交易规则》。此外，由于香港市场无法‘看穿’投资者账户，监管部门无法了解每个交易订单背后实际投资者的情况下，跨境执法的效率和效果也可能受到影响。”高智回答说。与“非看穿式”体系相比，“看穿式”监管能够使交易所更及时、准确地掌握实际投资者账户和具体的下单、持仓情况，比如内地游资监管在“看穿式”模式下就面临着非常严格的监管环境。交易所设置了上百个监测股价异动的指标，稍有异常，经纪商和交易个人就会接到交易所的询问电话甚至“黑函”，严重的还会被关闭交易权限。

今日行情预测：上涨仓位：70%