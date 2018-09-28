医保卡外借后果严重-余额用不掉可用来购买商业医疗保险

见习记者 杨晓东

马上要续保自己的医疗险了，却被代理人告知从明年起，肠胃疾病的理赔都将列入除外责任。市民杨小姐怎么也没想到，只是把医保卡借给表姐买了几次胃药，却影响到了自己的保险理赔。对此，保险专家提醒，切勿将自己的医保卡外借，否则极有可能在自己投保时被拒保，甚至遭遇拒赔。

突如其来的除外责任

市民杨小姐于两年前第一次购买了某大型寿险公司的短期消费型医疗保险，有个头疼闹热去医院看病总能在医保外再找保险公司报销，便捷的理赔让杨小姐决定一直续保下去。然而，就在前两天，她却被她的保险代理人告知，从下一年度起，肠胃相关的疾病都将是她这份保单中的除外责任。得知了这个消息，杨小姐震惊之余也十分不解：“我这两年也没得过大病，怎么就把肠胃相关疾病除外了呢？”

事实上，造成这样结果的仅仅是杨小姐的一个无心之举——将自己的医保卡借给了表姐购买胃药。

为此，晨报记者联系了杨小姐的保险代理人刘女士，刘女士告诉记者：“公司在最近一次给杨小姐理赔的时候发现了她的医保卡有过多次购买胃药的记录，出于控制风险的考虑，就将下一保单年度肠胃疾病的医疗报销责任给排除了。”

虽然杨小姐和保险公司据理力争，认为自己是将医保卡外借给他人购买了胃药，并不是本人患有肠胃疾病，但结果并未改变——从保险公司获得数据与记录来看，购买相关药品的即为“杨小姐”。

“其实，不仅是杨小姐下一年度的医疗险里面肠胃相关责任的除外，之前她还向我咨询过买重疾险，核保部门给出的意见同样是要将胃癌、肠癌等相关疾病纳入除外责任。所以，她将医保卡借给表姐的行为在很大程度上影响了她自己的保障。”刘女士进一步表示。

外借医保卡影响保险更违法

保险专家提醒，将医保卡借给他人配个药看个小病，看似不过是动用了本身自己也用不到的余额，但实际上却可能对自己的保险投保和理赔产生十分严重的不利影响，轻则被拒保，重则被拒赔。

医保卡的使用记录实际上是反映了持卡者的既往病史，在购买保险时，健康告知环节是需要被保险人提供既往病史的，一旦医保卡外借就会导致自己的就诊或买药记录中出现了不属于自己的记录。虽然保险公司不会直接询问医保卡外借的问题，但是日后一旦在医保卡记录中发现有影响核保的内容，都会成为投保人和被保险人不诚信的证明。由于涉及到道德风险，风控严格的保险公司极有可能直接拒保，或者是像杨小姐碰到的一样，将某些病种列入除外责任。

“更为严重的是，由于违背了最大诚信原则，即使一开始投保成功，如果保险公司在后期理赔时才发现了医保卡记录中存在问题，甚至可能会拒绝理赔，投保人不仅拿不到理赔款，连保费都打了水漂。”保险专家进一步指出。

具体来看，医保卡就医和购药记录可以分为三种：第一是感冒、发烧等常见的小病；第二是某些需要引起注意的疾病，如甲状腺结节等；第三是如高血压、糖尿病等慢性疾病。

一般来说，如果是第一种情况，即使医保卡外借产生记录也不会有大问题；第二种情况则需要提交自己近两年的体检报告或者是直接再重新体检，也就是需要证明自己身体健康而医保卡记录是别人产生的；第三种情况则被拒保的可能性非常之大。

刘女士还告诉记者：“即使不是医保卡外借，还会有人为了请假方便就拿医保卡去医院挂个号，请医生开病假条，如果是特殊疾病，这些记录同样会影响保险的投保和理赔。”

最为重要的是，外借医保卡属于违法行为。医保统筹基金里的钱是广大参保人共同缴纳的，外借医保卡，等同于让没有医保的人无偿享受医保的待遇，在国家看来，其性质等同于骗保。

与此同时，《上海市基本医疗保险监督管理办法》则规定：“参保人员不得将医保卡、就医记录册等医保凭证出借给他人使用，否则将被处以退回违规费用、警告、100元以上1万元以下罚款。”

医保卡余额可买商业保险

那么，医保卡余额如果用不掉怎么办？不妨用来买商业保险，加固你的健康保障。

目前，上海医保卡余额已经可以用来购买商业保险，无论持卡人是否是上海户口，只要卡上的历年账户余额高于首期保费就可以投保。两款产品分别为重大疾病保险和住院自费费用补偿医疗保险。

其中，重大疾病保险对被保险人经初次确诊合同所列的恶性肿瘤、冠状动脉搭桥手术等45种重大疾病，保险公司将按照约定给付保险金，该产品提供10万元和20万元两档保额供选择，投保年龄在16～65周岁，55周岁起连续投保可续保至75周岁。

“住院自费费用补偿医疗保险”产品可对被保险人在上海市医保定点公立医院普通病房或质子、重离子医院住院治疗，所发生的合理且必要的自费医疗费用支出，按照50%的比例进行赔付。该产品保额为10万元，投保年龄在16～65周岁，55周岁起连续投保可续保至终身。累计赔付金额达到20万元的不再具有续保资格。

业内人士指出，这两款产品作为“政策性产品”旨在给居民提供实惠和保障，所以在费率上比其它商业保险更加优惠，在投保年龄等方面的限制也会相对宽松。目前，市民共有中国人寿上海分公司、中国太平洋人寿上海分公司、新华人寿上海分公司、人保健康上海分公司、平安养老上海分公司可选，但各家的保障内容、年付保费都完全一模一样。