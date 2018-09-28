产城融合 构筑园区精英城市

记者刘因

实习生 任斐迪

以产促城，构筑精英城市。上海的北大门——宝山肩负了建设产城融合科技产业园区的使命，逐步成为上海发展战略新兴产业的重要承载区和产城深度融合的样板实践区。

打造绿色交通配套系统

交通与配套改善，建立宜居生活设施，是产城融合的前提条件。早前，市政府就批复了《上海市崇明区总体规划暨土地利用总体规划(2017-2035)》，构建“外畅内优，高效集约，绿色生态”的综合交通体系。政府积极推进罗罗线、沪宜高速（S16公路）、沪太路快速路等省省对接道路、沪通铁路（二期）、S7（三期）等规划实施，建成后，宝山、崇明、嘉定有望形成“一小时生活圈”。其中，罗罗线将衔接轨交7号线美兰湖站，连接宝山南北向，服务北郊未来产业园核心区、罗店老镇、罗泾镇，服务沪太路城市功能发展轴，实现轨道交通7号线“北延伸”的公共交通服务。

同时，区域的配套设施也在逐步跟进中。新建宝山工业园区九年一贯制学校以及区域内双语学校和国际学校的引进能够覆盖从幼儿园至高中的全学龄段教育。

调整结构加快产业转型

近来，宝山工业园通过利用盘活存量低效土地的方式，腾出约1500亩土地引入20家战略性新兴产业项目或产业园区开发平台。早在2017年，宝山工业园区就与区相关部门共同形成工作合力，成功引进华域汽车电驱合资项目和电机项目落户宝山。

去年年底，上海大学科技园区与上海望源企业发展有限公司在宝山区罗森宝商务中心揭牌建立“上大望源科技园”，并宣布上海首家“微电影产业基地”启动实施。

此外，一系列科创型企业的入驻也为工业园区带来了新鲜的血液。未来，宝山工业园区将在推动经济高质量发展上下更大功夫，主动对接上海两大国家战略，全面推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

宜居宜业完美融合

作为产城融合的重要部分，北上海碧云国际社区应运而生。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，从宝山房地产市场来说，目前属于低估的状态。受制于之前工业用地等概念，宝山相当长一段时间新房供应不足，但这两年随着和南通、太仓等市场的互动性增强，宝山实际上发展机会是在增加的。

类似机会也带来了房地产开发全新推进。以“智慧住居、智享生活”为理念的万科启宸首个落地于此。容积率1.8，绿化率35%，居住环境宜人。位于区域核心位置的罗森宝魔方星天地兼具办公、休闲、商业、居住等多种功能，小户型总价才100万元出头，且不限购、不限贷，性价比极高。“产城人”在此处完美融合。雍和府作为由招商蛇口、世茂、新城地产三大开发商强强联手打造的碧云2.0封面作品，以低密度墅区理念，规划公寓、叠院、联排三大产品，打造未来精智生活住区。