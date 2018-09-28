书写新时代的英模故事

伟大的民族崇尚英雄，高尚的事业召唤先锋。

党的十八大以来，习近平总书记多次对辽宁英模人物的先进事迹作出指示、给予评价、提出期望。他沉痛哀悼因公殉职的罗阳同志，要求广大党员干部学习罗阳同志的优秀品质和可贵精神。他高度评价雷锋、郭明义、罗阳身上所具有的精神特质，称赞他们都是我们民族的脊梁。他殷殷鼓励郭明义爱心团队，亲自回信勉励他们用实际行动书写新时代的雷锋故事。他充分肯定黄群等3名同志对党忠诚、恪尽职守、不怕牺牲的优秀品格，褒扬他们是共产党员的优秀代表、时代楷模。总书记字字千钧、句句深情，这是对辽宁英模极高的褒奖。

在祖国宏阔斑斓的版域里，辽宁是一个英模辈出的地方。新中国成立以来，辽宁涌现出大量的英雄模范，其持续时间之长，涉及领域之广，社会影响之大，都足以让我们与有荣焉、引以为豪。

辽宁为什么能够产生这么多英雄模范?如何把这些英模事迹转化为一种精神力量?怎样用实际行动去书写新时代的英模故事?在实现中华民族伟大复兴的中国梦的历史新起点上，在辽宁老工业基地振兴发展的关键时刻，这应该是每个辽宁人认真思考、锐意践行的重大命题。

(一)

何谓英模?聪明秀出谓之英，以身范物谓之模。英模共同的品质，是具有深厚的家国情怀，具有对人民深沉的热爱。其核心定义，就是对党忠诚、事业为上。

英模辈出是辽宁一个突出的文化现象，他们身上所具有的共同基因和精神特质，习近平总书记在2013年全国两会期间参加辽宁代表团审议时的重要讲话，已经作出了高度概括和精辟阐释。

信念的能量。人，只要有一种坚定的信念，有一种崇高的理想，什么艰苦都能忍受，什么风暴都能经受。理想信念所激发的能量，巨大而持久。共产主义战士雷锋的信念，就是全心全意为人民服务。无私奉献的雷锋精神，具有历久弥新的价值，影响了一代又一代中国人。军人徐文涛不忘初心、牢记使命，退休后亲手将废弃场地改建成党史馆、军史馆，历尽沧桑犹赤子，踏平坎坷再长征，激情“播火”十余载，义务讲解1500多场。为解救群众牺牲的军官张金垠，把人生的信念比作坦克的操纵杆，离开这个，坦克就寸步难行，人生就乱了方向。今天，我们更要激发信念的能量，牢固树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，无惧风雨，笃定前行。

大爱的胸怀。爱的法则，其实是付出的法则，也是幸福的法则。当你把所有的爱都付给别人时，也就是最富有之时。“当代雷锋”郭明义的情操写照，就是爱心，他总看别人还需要什么，他总问自己还能多做些什么，他舍出的每一枚硬币、每一滴血都滚烫发热。“最美医护人员”邹笑春，23年为艾滋病患者建起一个“家”，她把生命献给了事业，把理解、关怀、勇气、希望留给了人间。机器人之父蒋新松常说，干事业，心中要有挚爱的祖国母亲，这样一切困苦都不在话下。今天，我们更要秉持大爱的胸怀，热爱祖国，挚爱人民，钟爱事业，在全心全意为人民服务的过程中罄竭全部心力，标定人生高度。

忘我的精神。“常思奋不顾身，以殉国家之急”。胸有忠心，才能入火海而不退;心有赤诚，就会视苦难如甘醴。立志航空报国的罗阳，连续奋战八天七夜，倒在了航母舰载机成功试飞之后。中船重工七六〇所黄群、宋月才、姜开斌三位专家，为保护国家财产和同胞生命，毅然冲进危险，无惧风吞浪噬。宁舍生命不舍事业的方永刚，将党的创新理论传播到基层角落，生命一分钟，奋斗六十秒。爱厂如家的孟泰，在敌机轰炸时用躯体保护高炉，危险关头，一秒钟就决定你是一个勇士还是一个胆小鬼。为事业尽瘁，何等幸福;为祖国而死，多么壮美!今天，我们更要发扬忘我的精神，对党忠诚，为党分忧，将忠诚立为座右铭，用牺牲谱写奉献曲。

进取的锐气。人生在勤，不索何获?英模人物身上的那股钻劲儿、闯劲儿，最值得称道。他们能够在日常的工作中发现问题、找到办法、形成经验，把不可能变成可能，通过变革产生巨大推动力。吃得下非常苦、坐得住冷板凳的姜妍，刻苦攻关，突破封锁，用十年时间追上西方国家一百年的技术水平，奏响大国重器不假于人的科技强音。新时代工人代表王亮、徐强，不断提升工艺水平，使国产装备有了与世界知名品牌正面交锋的实力。马恒昌、尉凤英等老一辈劳模，整天琢磨技术革新、管理创新，几十倍、上百倍地提升生产效能。创造“六步课堂教学法”的魏书生说，一个改革者，应该有科学家的头脑，企业家的气魄，未来学家的眼光。今天，我们更要鼓足进取的锐气，不畏劬劳，永不停步，把忧党忧国忧民放在心里，把使命责任担当扛在肩上。

(二)

辽宁为什么典型常有、英模辈出?

英模是经历时间和社会实践淘洗的文化符号，在火热的生产生活中不断涌现。辽宁英模辈出的现象绝非偶然，而是有着必然的文化密码和生长机理。

中国共产党的根本宗旨和理想信念，为辽宁英模辈出提供了政治基础。党的根本宗旨就是全心全意为人民服务。新中国成立以来，我们党尊重对这一宗旨的个体生命的诠释，尊重一切先进生产者劳动创造的成果，弘扬他们的崇高精神，发挥他们的特殊作用。

特别是党的十八大以来，习近平总书记高度重视理想信念建设，经常送给劳动者“暖心”话语，在不同时期、不同场合为英模人物“点赞”，要求我们要铭记英雄，崇尚英雄，捍卫英雄，学习英雄，关爱英雄，号召全体中华儿女发扬模范精神，继承英雄事业。全国的大气候浸润了辽宁的小气候。正是在与党同心同向的理想信念追求中，在与国家同呼吸、共命运的伟大事业里，辽宁产生了这么多英雄模范。

质朴淳厚的地域民风和工人群体中沉淀的工人文化，为辽宁英模辈出提供了文化土壤。历史和现实的双重影响，使辽宁形成了独特的地域文化。辽宁人顾大局，在抗日战争、解放战争、抗美援朝战争中，这里都提供了大量的人力和物资支援。辽宁人讲奉献，中华人民共和国成立后，国家将许多重大工业项目布局辽宁，成长了一大批产业工人，他们吃苦耐劳，无私奉献，把辽宁建设成“共和国装备部”。辽宁人图进取，改革开放以来，虽然经济社会发展面临诸多困难和挑战，但从未气馁，从不放弃，谋振兴的意志坚定，图发展的步伐铿锵。当前，辽宁正处于滚石上山、爬坡过坎的关键时期，但坡再陡坎再大，也动摇不了振兴发展的信心;石再重山再高，也阻挡不了奋勇向前的脚步。这些精神特质，慢慢变成一种行为公约，沉淀为优秀的道德基因，形成了辽宁人坚韧的品格、豁达的胸怀、大气的性格、宽容的心态。蹄涔不容尺鲤，英雄出于众庶，辽宁涌现出的英模，正是植根于这片文化土层，萃出于并肩奋斗、呼吸与共的吾辈同俦。

崇尚模范的氛围和举贤旌善的做法，为辽宁英模辈出提供了机制保证。善如芝兰，行若春风。长期以来，辽宁营造了崇尚英雄、学习模范的浓厚社会氛围，也形成了一整套完善的选树、培养、激励、弘扬英模的机制。习近平总书记强调，要切实把社会主义核心价值观贯穿于社会生活方方面面，使之内化为人们的精神追求，外化为人们的自觉行动。党的十八大以来，辽宁着力培育和践行社会主义核心价值观，搭建平台，创新品牌，大量的道德模范和“辽宁好人”在振兴发展中涌现。在鞍钢，60多年来诞生各级各类先进模范人物近万名，学习先进、保持先进、赶超先进成为这家企业的核心文化;在雷锋纪念馆里，不同年龄不同身份的参观者每天都排起长队;在广大的村庄和社区，形式多样的学雷锋学郭明义活动竞相举办;在街谈巷议或网络论坛，如“丁慧救人”这样的凡人善举总能激起广泛传播和强烈认同。学英雄成为整个社会的风尚，当英雄成为每个个体的追求。

(三)

每个时代都有自己的使命，每一代人都有自己的作为。实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要先锋，呼唤英雄;特别需要闯关夺隘的先锋，深情呼唤舍身忘我的英雄。

新时代的我们，应该在学习英模、争当英模中实现人生价值。祖国是人民最坚实的依靠，英雄是民族最闪亮的坐标。个人的理想，只有系于时代的桅杆，价值才能远行;个体的奋斗，只有融入国家的需求，梦想才能实现。新时代是奋斗者的时代，平凡岗位上的普通人，也能成为英雄。劳动没有高低贵贱之分，任何一份职业都很光荣，都有出息。泰山不让土壤，故能成其大;河海不择细流，故能成其深。我们无论身处何种岗位，都应干一行、爱一行、钻一行，不断培养信念的能量、大爱的胸怀、忘我的精神、进取的锐气。哲人说，英雄就是做他能做的事，而平常人就是做不到这一点。只要有一颗金子般发光的心，勤勉、踏实，每个人都是了不起的角色，都能拥有光彩的人生。

今天的辽宁，正处在历史的新起点上，实现老工业基地全面振兴，与全国同步迈进小康社会，面临的问题繁多、挑战空前。不辜负党中央和总书记的殷殷重托，不辜负全省人民的喁喁期望，迫切需要更多的英模，必须付出更大的艰辛。英模群体是辽宁的宝贵财富，它既是能够促进生产发展的硬实力，更是能够彰显文化精神的软实力，应当珍惜，更要用好。要持续保护好崇德向善的氛围，不断深化对英模辈出这一现象的研究和思考，使之绵延不断，蔚为大观。

用实际行动书写新时代的英模故事，处处有舞台，人人是主角。我们要用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，把事业的图谱与民族复兴的伟业同频，让奋斗的足音与辽宁振兴的宏图共振，去做平常时候看得出来的模范，去做关键时刻站得出来的先锋，去做危险关头冲得上去的英雄。

诗人说得好：“看，升起来，你一座高峰，我们跟上去，十座高峰，百座高峰……千条山脉呵，万里长城!”有了这样的精神传承，具备这样的必胜气概，我们就一定能够担负起辽宁全面振兴的时代使命，成为实现伟大中国梦的筑梦英模!