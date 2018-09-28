总书记一锤定音，关于民企的无谓争论可休矣｜锐评

今天，习近平总书记在辽宁忠旺集团考察时强调指出，“我们毫不动摇地发展公有制经济，也毫不动摇地支持、保护、扶持民营经济发展、非公有制经济发展。”“民营企业要进一步增强信心。”“党的路线方针政策是有益于、有利于民营企业发展的。”

这段时间来，关于民营企业，社会上各种声音比较多。总书记这番话铿锵有力，旗帜鲜明，态度坚决，为当前一些关于民营经济的模糊认识敲响“定音鼓”。

十九大报告指出，必须“毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”。此次总书记进一步强调，“我们毫不动摇地发展公有制经济，也毫不动摇地支持、保护、扶持民营经济发展、非公有制经济发展。”不管是“鼓励、支持、引导”还是“支持、保护、扶持”，对民营经济、非公有制经济的重视都是一以贯之的。这为信心不足、尚有隐忧的民营企业家送上“定心丸”。

前段时间，有“私营经济离场”的奇葩论调扰乱人心，不出意料受到了压倒性的舆论批评。众所周知，改革开放40年来，中国的民营经济从不允许到允许，从“有益补充”到“重要组成部分”，党的十八届三中全会又进一步提出“公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分”，从“也是”到“都是”，这说明非公有制经济的地位不断提高，党的路线方针政策是有益于、有利于民营企业发展的。

当然，由于一些原因，中央各项政策的具体执行实践中，“玻璃门”“弹簧门”“旋转门”现象和“市场的冰山”“融资的高山”“转型的火山”这“三座大山”，依然阻碍着民营经济的健康发展。但这些问题大多出在政策执行层面，是政策执行落实不到位形成的。中央的态度是坚决的，“影响了政策的有效性，必须下决心解决。”一分部署，九分落实。各地区各部门要从实际出发，细化、量化政策措施，制定相关配套举措，推动各项政策落地、落细、落实，确保各项政策百分之百落到实处，让民营企业真正从政策中增强获得感。

同样是在辽宁，习近平总书记还去了一家国企——中国石油辽阳石化公司。在这里，习近平总书记说，“那种不要国有企业、搞小国有企业的说法、论调都是错误的、片面的。”“任何怀疑、唱衰国有企业的思想和言论都是错误的。”考察的公司，一家国企、一家民企，这样的安排意味深长，也体现出，我们党坚持基本经济制度是明确的、一贯的，而且是不断深化的，从来没有动摇。

国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大，不断增强活力、影响力、抗风险能力，实现国有资产保值增值。习近平总书记此次再次强调：坚持党对国有企业的领导，必须一以贯之；国有企业建立现代企业制度，也必须一以贯之。当前，伴随顶层设计的完成，国企改革已进入“施工高峰期”“落地生根期”。必须以更大的决心、勇气和智慧斩关夺隘，把国企改革顺利向前推进，在改革中做强做优做大国企。

我们国家这么大、人口这么多，又处于并将长期处于社会主义初级阶段，要把经济社会发展搞上去，就要各方面齐心协力来干，众人拾柴火焰高。国有企业与民营企业相辅相成、相得益彰，而不是相互排斥、相互抵消，才能在新时代有新作为、新提升、新发展。