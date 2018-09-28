中国共产党早期领导人之一—瞿秋白（为了民族复兴·英雄烈士谱）

新华社南京9月27日电 （记者邱冰清）1935年6月18日，福建长汀，瞿秋白唱着《国际歌》《红军歌》，高呼着“中国共产党万岁”“共产主义万岁”等口号，坦然走向刑场。到达刑场后，他盘膝而坐，微笑着对刽子手点头说：“此地甚好。”

瞿秋白，中国共产党早期领导人之一，伟大的马克思主义者，杰出的无产阶级革命家、理论家和宣传家，是中国革命文学事业奠基人之一。1899年1月出生在江苏常州。1917年考入北京俄文专修馆学习。1920年以《晨报》特约记者身份赴苏俄采访，先后撰写多篇通讯，对苏俄的政治、经济、外交、工人组织、党的建设等做了系统阐述。

1921年5月，经张太雷介绍，瞿秋白在莫斯科加入联共（布）党组织，1922年2月转为中国共产党党员。1923年1月，瞿秋白回国后担任《新青年》等刊物主编，发表大量政论文章，运用马克思主义分析中国国情，考察中国社会状况，论证中国革命问题，为党的思想理论建设做出开创性贡献。

从1925年1月，瞿秋白在党的四大上，当选为中央委员、中央局委员。后来，在党的五大、六大，他均当选为中央委员和中央政治局委员，成为中国共产党的重要领导人之一。

1927年8月，在大革命失败的历史关头，瞿秋白主持召开了中共中央紧急会议，即八七会议，确立了土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针，为挽救党和革命做出重要贡献。会后，他担任中共中央临时政治局委员、常委、主席，主持党中央工作。

1931年1月，瞿秋白遭受王明“左”倾错误路线迫害，被解除中央领导职务。但他并没有因困难而退缩，到了白色恐怖笼罩的上海，和鲁迅并肩战斗，一起领导左翼文化运动。

1934年2月，瞿秋白到达中央革命根据地瑞金，任中华苏维埃共和国中央执委会委员、人民教育委员会委员、中华苏维埃共和国中央政府教育部部长等职。中央红军长征后，他留在南方坚持游击战争，任中共苏区中央分局宣传部部长。1935年2月在福建长汀被国民党军逮捕。敌人得知他的身份后，采取各种手段对他利诱劝降，但都被他严词拒绝。6月18日，他坦然走向刑场，饮弹洒血，从容就义，时年36岁。

瞿秋白已逝去多年，但他的信仰与理想、责任与担当，都留在历史的注脚里。位于他的家乡江苏常州的瞿秋白纪念馆由故居和纪念馆两部分组成，故居原为瞿氏宗祠，纪念馆则陈列《瞿秋白生平事迹展》，通过实物、图片、多媒体等方式全面、科学展示瞿秋白革命、光辉的一生。作为“全国爱国主义教育示范基地”，每年约有20万人到此参观，学习烈士精神。

“瞿秋白在其短暂的一生，为中国革命事业做出了巨大贡献。”瞿秋白纪念馆副馆长唐茹玉说，他从青年时代起，就立志“为大家辟一条光明的路”。从此披荆斩棘，艰苦探索，为大众的事业贡献出全部精力和心血，做了许多开创性、奠基性工作。

唐茹玉介绍说，为迎接瞿秋白120周年诞辰，瞿秋白纪念馆以突出红色基因、创新传播方式等进行展陈提升。

《 人民日报 》（ 2018年09月28日 06 版）