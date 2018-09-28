让英雄精神照亮逐梦征程（评论员观察）

每一次对英雄的仰望，都是一次唤醒人生意义的自我点名；每一次对英雄的缅怀，都是一次砥砺使命责任的郑重宣誓

第五个烈士纪念日即将到来，全国上下举办各类活动，纪念和缅怀那些为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇献身的烈士。经中央军委批准，增加“献身国防科技事业杰出科学家”林俊德、“逐梦海天的强军先锋”张超为全军挂像英模。从张思德、董存瑞到李向群、杨业功，再到林俊德、张超，一代代英模人物前赴后继，挺立起“民族大义涌于胸、人民利益举过顶”的精神脊梁。

“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天。”标记一个时代的，往往是人们的普遍信仰；定义一个民族的，往往是对民族特质的集体认同。从设立烈士纪念日“立大德于社会”，到建立功勋荣誉表彰制度“扬大义于国家”，再到制定英雄烈士保护法“布大信于天下”，党的十八大以来，一系列致敬英烈、崇尚英雄的国家行动，推动见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的风尚形成潮流。时代岁月在变迁，英雄精神永不变。面对虚无历史、解构经典、侮辱英雄的荒唐做法，社会各方行动起来打响英雄保卫战，依法捍卫英烈名誉和历史正义，让捍卫英烈人物、尊重历史事实、保卫崇高价值的共识更加深入人心。

英雄是“人民的光荣”。英烈们赴汤蹈火、舍生忘死，我们的国家、民族才得以昂首走向未来。和平从不是英雄的退场，恰恰是英雄的新生。每一次对英雄的仰望，都是一次唤醒人生意义的自我点名；每一次对英雄的缅怀，都是一次砥砺使命责任的郑重宣誓。英烈身上的坚毅理想信念、高尚精神境界、忠诚使命担当，最能触发关于生死得失、苦乐安危、奉献索取的价值思考，最能树起引人向前、催人奋斗的精神坐标。纪念英烈不是与“我”无关，恰恰是为了涤荡自我的灵魂。

礼赞英雄从来都是最动人的乐章。仅在今年，英雄的花名册上就增添了一连串的名字：创造“史诗级”迫降奇迹的英雄机长刘传健，像战士般冲锋在马克思主义理论研究宣传第一线的郑德荣，“一朝上岛，一生为国”把生命献给开山岛的王继才……英雄从不是一个与当下、与我们渐行渐远的称谓，各个地方各个领域各条战线，处处定格斗志昂扬、忘我奋斗的英雄身姿。他们是打造时代天际线的国家栋梁，也是我们身边可亲可感的榜样典型。他们如同精神的路标，提醒着我们从哪里来，指引着我们该去往哪里。也正因为他们的出现，人们更加坚信，中华民族的精神高塔将巍然耸立。

今年的烈士纪念日前面连着中秋节，后面紧跟国庆节，仿佛一个隐喻，从阖家团圆到国家兴盛，砥柱中流的，正是一个个昂首挺立的爱国者、奉献者、创业者、建设者。今天我们所拥有的一切，凝聚着英烈们的巨大牺牲，浸透着无数志士仁人的沸腾热血，蕴藏着近代以来孜孜以求的复兴梦想。国家者每个人的国家，天下者每个人的天下，我们能为国为民、为人为己、为子孙后代做些什么，正系之于我们的行动抉择。让英雄精神照亮逐梦征程，勇做新时代的见证人、担当者、实干家，让积蓄已久的复兴能量尽情释放，我们的家园将更加安定和谐，我们的国家将更加富饶强盛。

英气长存，忠魂不灭。回首来路，无数先贤英烈以其英勇无畏和深明大义，毅然完成历史交付的使命任务，筑就民族复兴征程的闪亮灯塔。展望前路，民族复兴关键一程迫切需要英气浩荡，新的使命任务召唤担当大任的真心英雄。不忘初心，肩负使命，新时代的英雄史诗将由我们这一代人完成书写。

《 人民日报 》（ 2018年09月28日 05 版）