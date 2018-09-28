习近平行经三省 在辽宁他首先去了这座城市

9月27日，习近平开始在辽宁考察。一次考察跨越三省，这在党的十八大以来是头一回。在辽宁，习近平首先来到中国东北地区建城最早的城市——辽阳。他走访了哪里，传递了什么样的信息，《时政新闻眼》为您解析。

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习近平考察“国企种子队”辽阳石化

上世纪八十年代有一个时尚的名词——“的确良”。它是一种新的服装面料。您知道新中国第一块“的确良”原料出自哪里吗？

△第一块国产“的确良”原料（资料图片）

1972年，为了解决“粮棉争地”问题，我国开工建设四大化纤基地。1979年1月，辽阳石化生产的第一批纤维原料织成涤棉细布，宣告国产“的确良”正式诞生。这里每年生产的化纤原料相当于430万亩棉田的产量，如果全部织成“的确良”，可保证当年全国人均“七尺布”。这种为党分忧、产业报国的精神，后来被称为“七尺布精神”。

△今日辽阳石化（央视航拍）

今天的辽阳石化，已经实现了“大化纤”向“大炼油”、“大芳烃”的产业转型。9月27日上午，辽阳石化总经理白雪峰向前来考察的习近平汇报，全国石化企业中曾经的排头兵，已经走出近年来连年亏损的低谷。

△辽阳石化的6位劳模首先与总书记握手。（央视记者拍摄）

习近平在辽阳石化重点看了这里的俄罗斯原油加工优化增效改造项目。这是新一轮振兴东北计划和中国石油炼化转型升级的第一个石化项目，本月20日一次开车成功。

△俄罗斯原油加工优化增效改造项目（央视记者航拍）

△来自俄罗斯的原油将在这里得到高效利用，变身为各种产品走进你我的生活。这是部分产品展示。（央视记者拍摄）

在辽阳石化，习近平为国有企业鼓劲加油。他对工人们说，我们的国有企业要继续做强做优做大。任何怀疑、唱衰国有企业的思想和言论都是错误的。坚持党对国有企业的领导，必须一以贯之；国有企业建立现代企业制度，也必须一以贯之。

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习近平：民营企业要进一步增强信心

除了老牌国企辽阳石化，辽阳还有一个“巨无霸”的民营企业——忠旺集团。在辽阳，每100人当中，就有3人是这两家企业的员工。两家企业毗邻而居，又都蜚声业内。从辽阳本土成长起来的忠旺集团已经成为全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。

△忠旺集团外景（央视航拍）

走进忠旺集团，如同走进了雪国空间站，一趟趟时空列车正迎候你驶向未来世界。

△大名鼎鼎的复兴号动车组列车车体（央视记者彭汉明拍摄）

△国内首款电动乘用车车身（央视记者彭汉明拍摄）

△12.5米双层电动客车车身（央视记者彭汉明拍摄）

9月27日，正在轨道车体制造厂操作搅拌摩擦焊的工人米东看到习近平总书记迎面走了过来。

△米东说，“感觉总书记是个非常和蔼的人。如果有机会，我还希望他到这来，我还站在这里接受他的检阅”。（央视记者卜晓菲）

在忠旺集团，习近平重点讲到如何看待民营经济的问题。他说，改革开放以来，党中央一直关心支持爱护民营企业。我们毫不动摇地发展公有制经济，也毫不动摇地支持、保护、扶持民营经济发展、非公有制经济发展。民营企业要进一步增强信心。我们要为民营企业营造好的法治环境，进一步优化营商环境。总之，党的路线方针政策是有益于、有利于民营企业发展的。

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东北之行：“调查研究是我们做好工作的基本功”

这是党的十八大以来习近平第二次到辽宁考察。2013年8月，习近平赴沈阳出席第十二届全运会开幕式，并到大连、沈阳等地深入了解老工业基地调整改造和振兴发展情况。那次考察期间，他先后走访了9家企业，强调要深入实施创新驱动发展战略，增强工业核心竞争力，为全面振兴老工业基地增添原动力。2013年和2017年全国两会时，习近平两次到了辽宁代表团。全面增强工业核心竞争力、坚定不移把国有企业做强做优做大，是总书记着重强调的议题。

△辽阳石化厂区一角（央视记者季熠非拍摄）

从建三江到齐齐哈尔，从松原到辽阳，习近平此行已经覆盖东北三省。去年10月25日，习近平在党的十九届一中全会上讲话时强调了一个问题，就是要在全党大兴调查研究之风，并且重申，调查研究是我们做好工作的基本功。这一次到东北，总书记行经三省，舟车辗转，风尘仆仆，身体力行。

△忠旺集团厂区（央视记者航拍）

到辽阳考察两家企业，只是习近平此次赴辽宁的开篇。接下来，总书记还会有很重要的行程和活动安排，请搬出小板凳，和《时政新闻眼》一起密切关注吧。