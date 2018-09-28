【央视快评】锐意改革创新 壮大主流舆论

习近平总书记在中央电视台建台暨新中国电视事业诞生60周年的贺信中强调，电视事业是党的新闻舆论工作的重要组成部分。60年来，广大电视工作者在党的领导下，坚持正确政治方向和舆论导向，围绕中心，服务大局，宣传党的主张，反映人民心声，唱响主旋律，传播正能量，为党和人民事业作出了积极贡献。

习近平总书记的贺信，对我国电视事业60年来的工作给予充分肯定，这是对全国电视工作者的亲切关怀和巨大鼓舞。我们一定要按照总书记的殷殷嘱托，锐意改革创新，壮大主流舆论，充分发挥好主流媒体“压舱石”和“定音锤”的作用，以执着坚守和不懈奋斗创造无愧于新时代的新业绩。

传播力决定影响力。在互联网时代，新闻传播呈现人人传播、多向传播、海量传播的特征，线上与线下、虚拟与现实共同构成了日益复杂多元的舆论场。众声喧哗中如何有效引导、莫衷一是时怎样“一锤定音”，这尤其需要壮大主流舆论，提升引领能力。改革创新是动力之源。我们要牢记总书记的教导，坚持创新为要，把创新贯穿到一切工作中去，大力开拓新媒体阵地。要敢创新不逾矩、守底线勇开拓，牢牢把握正确舆论导向，不断创新宣传思想工作方法手段，不断创新工作体制机制，不断改进话语体系，真正实现有效传播、有效管理，守住阵地、壮大阵地。

激发奋进力量，激励担当作为。壮大主流舆论，必须提高政治站位，保持战略定力，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。要自觉担负起党和人民赋予的使命任务，牢牢把握正确舆论导向，把统一思想、凝聚力量作为工作的中心环节，更好强信心、聚民心、暖人心、筑同心。

火热的生活是电视工作者的源头活水。作为大众化媒体，广播电视要始终坚持以人民为中心，把话筒、镜头多对准群众，充分反映人民群众拼搏奋斗的创新创造、昂扬向上的精神风貌。要不断适应群众新需求、满足人民新期待，加大供给侧结构性改革，以高质量的精神文化供给不断增强人们的获得感幸福感。要在满足需求中优化服务，在提升供给中引领风尚，努力推出富有历史底蕴、充满时代气息、让人耳目一新的优秀广播电视节目，为这个伟大的时代深情礼赞、热情讴歌，让主旋律更响亮，正能量更强劲。

潮平岸阔催人进，风正扬帆正当时。中国广播电视事业迈上了新起点。广大广播电视工作者要以高度的政治自觉和思想自觉贯彻落实好总书记的贺信精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，强化党性原则，巩固和拓展主流舆论阵地，激发起全党全国各族人民团结奋进的最大正能量。