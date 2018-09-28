【新时代·幸福美丽新边疆】江门：轨道上的加减法

央广网江门9月27日消息（记者巩盼东）广东省江门市地处珠江三角洲西部，珠西综合交通枢纽江门站是深茂铁路、广珠铁路、广珠城际、江恩城际等多条轨道交通线的交汇点，建成后将扭转珠江西岸珠中江都市圈没有大型铁路客站的局面。而在深茂铁路上，全球首例全封闭声屏障项目，正静静守护着“小鸟天堂”。

从铁路枢纽升级为综合性交通枢纽，科研攻关最大程度减小高铁对环境的影响，江门在轨道上的加减法，算出了经济社会发展和生态文明的最佳值。

27日，珠西综合交通枢纽江门站施工现场。（央广网记者巩盼东 摄）

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从铁路枢纽升级为综合性交通枢纽

珠西综合交通枢纽江门站位于江门市新会区枢纽新城，建成后将成为珠中江地区最大、始发线路最多、站台数量最多的铁路枢纽站。

“规模在全广东仅次于广州南站、深圳北站、佛山西站，是广东的第四大综合交通枢纽。”中铁第四勘察设计院江门EPC项目部技术负责人刘新佳说。

据了解，珠西综合交通枢纽江门站的建设主要包括铁路站房和配套工程。铁路站房包括站台、候车室、进出站口等。在配套工程方面，包括公交场站、长途汽车、轨道交通、城市快速公路、出租车等。

“有多种交通方式在这里汇聚，江门站从铁路枢纽升级为综合性交通枢纽。”刘新佳介绍。

目前，江门站主体站房正在施工建设中，预计2020年通车。

在“小鸟天堂”，栖息着夜鹭、池鹭和小白鹭等40多种鸟类。（央广网记者巩盼东 摄）

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降低列车运行噪音 守护“小鸟天堂”

很多人都对小学课文《鸟的天堂》印象深刻，而文中所描绘的，正是位于江门市的“小鸟天堂”景区。这里栖息着夜鹭、池鹭和小白鹭等40多种鸟类共3万多只鸟儿。为有效保护“小鸟天堂”一带的生态环境，深茂铁路在途经景区路段采用全封闭声屏障。

全封闭声屏障全长2036.35米，主要由拱形钢构架和吸声板组成。“施工难度大，技术含量高，属于中国高铁的首创。”中铁四局集团有限公司深茂铁路JMZQ—2标指挥部总工程师李建强说。

据了解，该声屏障首次在铁路领域采用80mm厚金属吸声板结构和ECC混凝土吸声板，能够大大降低列车运行时产生的噪音，确保鸟类的繁殖栖息环境控制在可接受的范围内。

而在深茂铁路建设初期，光和声音对“小鸟天堂”的影响就已经被纳入考虑的范围，李建强介绍，他们避开了鸟儿的生长繁殖期，利用每年10月、11月空窗期进行施工，最大程度降低影响。