文化寻力 连接世界 指引未来

——上海民办进才外国语中学文化寻力基地学校授牌仪式

2018年9月26日上午，上海民办进才外国语中学文化寻力基地学校授牌仪式在学校大礼堂顺利举行。文化寻力工作委员会常务主任、清华大学中美关系研究中心客座研究员刘恋、TBI国际教育集团中国区总裁王兰君、上海民办进才外国语中学校长王从连以及数百名师生参加了授牌仪式。

文化寻力项目由文化部民族民间文艺发展中心与TBI 国际教育集团联合发起，致力于连接中外学校和社会，打造跨越国界、没有围墙、面向未来的新型全球学校，通过学习、体验、共处，培养传承中国文化具备超强国际理解能力的国际化人才。2015年习主席访美期间，中央电视台以《习主席美国之旅特别报道》为题专题报道文化寻力项目，2016年文化寻力项目被确立为“国家文化创新工程”，同年被列为国家艺术基金重点资助项目，获拨专项资金重点培育与推广。

在授牌仪式上，王从连校长发表致辞，他说，文化是一个国家、民族最深沉的底色和最鲜亮的标志，同时也是世界文化多样性的例证和文化交流的资源，进才外国语中学是一所植根于中国传统文化的外国语特色学校，我们期待着借助“文化寻力”项目的平台和优势，能够在多元文化交流中寻找力量，展示中华文化的魅力，推动中华文化走向世界。

刘恋主任向与会师生介绍了文化寻力项目的缘起、发展及愿景，他认为“教育的目的是培养面向未来的人才，我们身处的这个时代有两个鲜明的特征，未来也还会延续，那就是全球化和智能信息化。科学技术迅猛发展，人类穿越时空的能力变得越来越强，空间相对变小，时间相对变快，整个人类社会在加速全球一体化，跨文化的交流和交互成为常态，跨文化的连接能力成为面向未来的国际化人才最基本的底层能力，而传承本国文化具有文化属性则成为进入跨文化交流场景的前提。第二个特征是人工智能迅猛发展，万物富有灵性：阿法狗战胜了人类排名第一的围棋手柯洁，阿里巴巴的智能机器人鲁班一天设计了4亿张海报，与智能机器共存和竞争的时代正式来临，面对智能机器，人的哪些能力是很难被取代的呢？或许也只有跨文化的连接能力。

那么文化是什么？文化是价值观，是让一群人变成同样特质的体系，就像水温一样，可以感知很难描述，跨文化的连接能力需要在真实文化氛围的穿越中养成，这就需要我们将学校教育构建在跨国多元的社会文化之上，单一文化背景支撑的学校很难培养具有跨文化连接能力的人才，未来所有的学校都需要有跨文化的教学空间和海外分校，如何通过连接打造新型全球学校是文化寻力的实践目标 “并用大量的数据和鲜活的事例进行了生动的讲解。

这次“文化寻力”落地上海民办进才外国语中学，标志着学校在文化建设和教育国际化方面进入新的发展阶段，为学校实现培养面向未来、具有国际视野的谦谦君子、大家闺秀的教育理想奠定了强有力的基石，我们相信借助文化寻力项目的平台和优势，进才外国语中学在教育国际化道路上会越走越远。