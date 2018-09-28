浩气《囚歌》岂容亵渎！用法律压制侮辱英烈的歪风邪气

《囚歌》是叶挺将军于1942年创作的一首现代诗。此诗揭露了反动派的丑恶行径、极端虚弱的本质，表现了革命者的伟大气节，抒发了为革命献身的壮志豪情。然而，今年5月，一家名为“暴走漫画”的自媒体竟窜改《囚歌》内容，亵渎了叶挺的大无畏革命精神，产生了极其恶劣的社会影响。5月24日，叶挺烈士之子叶正光及孙辈一起向法院提交了对西安摩摩信息技术有限公司（即暴走漫画运营公司）的起诉书。

今天（9月28日）上午，“烈士后代起诉侵权第一案”宣判。西安市雁塔区人民法院判决西安摩摩公司在国家新闻媒体上予以公开道歉，消除其侵权行为造成的不良社会影响，并判决被告西安摩摩公司向原告支付精神抚慰金10万元。

近年来，一些网络自媒体频频出现丑化诋毁英烈的内容。这些自媒体为吸引流量，不顾是非、枉顾历史事实，不仅给英烈家属造成精神痛苦，更伤害了公众的民族和历史感情，对青少年造成了错误导向，是一种典型的历史虚无主义行为。

此前，暴走漫画称自己“习惯以一种娱乐化的方式去表达观点和态度”。如此自辩显然是无力和经不起推敲的。娱乐不能没有尺度，更不能“秀下限”。某些自媒体变着法子调侃历史，丧失了对历史应有的尊重和严谨态度，其真实目的只是谋取私利。

2018年5月，《英雄烈士保护法》正式实施。法律规定，禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神，任何组织和个人不得在公共场所、互联网或者利用广播电视、电影、出版物等，以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉。

法律是刚性的，任何人不管有什么理由，都不能凌驾于法律之上，更不能与法律讨价还价。暴走漫画在恶搞叶挺烈士和董存瑞烈士，引发公众极度愤慨以后，还炮制获得董存瑞烈士妹妹原谅的假新闻，名为道歉，实际上根本没有从内心反省自我，从骨子里透露出一股傲慢与轻浮。如此戏弄社会的行径，任何心存良知的正义人士都不能容忍。

邪不压正，只有强大的法律，才能压制这股侮辱英烈的歪风邪气。一些自媒体在发表牵涉历史虚无主义的内容以后，面对舆论压力和监管部门的要求，以为虚与委蛇地整顿一下就没事了。只有让违法者付出沉重的代价，以儆效尤，才能匡扶社会正义，维护英雄烈士的名誉，还原历史的真实面目。

用法律打击历史虚无主义言论，有利于营造崇尚英雄、敬畏英烈的社会氛围。尤其对于成长在互联网环境中的青少年而言，鲜活的司法案例能帮助他们明辨是否，明晰网络娱乐的尺度和边界。不管媒介环境怎么变化，那些人类最基本的真善美都容不得亵渎。对英雄先烈的态度，勾勒出社会文明的尺度，彰显了一个民族的精气神。

“烈士后代起诉侵权第一案”的判决，为以法律为武器捍卫英烈、打击历史虚无主义开了一个好头。未来，广大自媒体和网民都应该引以为戒，不仅要自觉遵守法律规定，维护好英烈的姓名、肖像、名誉、荣誉权利，还要主动传播正能量价值观，学懂弄通历史，形成崇尚英雄烈士的好风气。